SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO GRČKU: Potres jačine 4,7 stepeni Rihtera zatresao omiljenu destinaciju Srba

ZEMLjOTRES jačine 4,7 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas u 12.45 po lokalnom vremenu područje Egejskog mora, objavljeno je na sajtu Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC).

Foto: AI Generated/Gemini

Prema podacima seizmoloških službi, epicentar potresa bilo je na dubini od 10 kilometara i 48 kilometara jugoistočno od mesta Sikija na Halkidikiju, odnosno oko 156 kilometara istočno-jugoistočno od Soluna.

#Earthquake (#σεισμός) possibly felt 34 sec ago in #Greece. Felt it? Tell us via: 📱https://t.co/QMSpuj6Z2H 🌐https://t.co/AXvOM7I4Th 🖥https://t.co/wPtMW5ND1t ⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! https://t.co/smIvbw3u0Y — EMSC (@LastQuake) October 30, 2026

Zasad nema podataka o žrtvama i materijalnoj šteti.

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