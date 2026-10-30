Svet

SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO GRČKU: Potres jačine 4,7 stepeni Rihtera zatresao omiljenu destinaciju Srba

Ivana Manić

30. 10. 2026. u 12:31

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ZEMLjOTRES jačine 4,7 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas u 12.45 po lokalnom vremenu područje Egejskog mora, objavljeno je na sajtu Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC).

СНАЖАН ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО ГРЧКУ: Потрес јачине 4,7 степени Рихтера затресао омиљену дестинацију Срба

Foto: AI Generated/Gemini

Prema podacima seizmoloških službi, epicentar potresa bilo je na dubini od 10 kilometara i 48 kilometara jugoistočno od mesta Sikija na Halkidikiju, odnosno oko 156 kilometara istočno-jugoistočno od Soluna.

Zasad nema podataka o žrtvama i materijalnoj šteti.

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