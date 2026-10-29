RAT U KUĆI STANKOVIĆ! Ona čuva Rad, on hoće da ga sruši, a deca nose dresove oba kluba!

Ona čuva Rad od gašenja, on predvodi protivnika. Kod kuće ih povezuju brak i deca, a na Banjici će ih razdvajati fudbalski interesi. I dok se u njihovom domu već danima priča o utakmici, Jelena navija za pobedu Rada, a Nebojša poručuje – neka pobedi bolji!

FOTO: Privatna Arhiva/Jelena Stanković/Ustupljene slike

U fudbalu postoje utakmice koje nose mnogo više od tri boda. Postoje i one u kojima se ukrštaju klupska istorija, porodične veze, emocije i rivalstvo. Upravo takav susret očekuje nas na Banjici, gde će se u derbiju kola zonske lige Beograd sastati Rad i Studentski grad, a posebnu priču ovom duelu daju supružnici Jelena i Nebojša Stanković.

Ona je jedna od ključnih osoba u upravi Rada, kluba koji se već neko vreme bori da sačuva svoje mesto na fudbalskoj mapi i ne dozvoli da se ugasi. On je vlasnik i prvi čovek Starog grada, koji na Banjicu dolazi sa željom da osvoji bodove. Na jednoj strani ljubav prema „građevinarima“, na drugoj odgovornost prema sopstvenom klubu. A između svega toga – brak, deca i fudbalska utakmica o kojoj se, kako Jelena otkriva, u njihovoj kući priča već danima.

- Očekuje nas sigurno jedna posebna i istorijska utakmica, a u našoj kući već danima vlada prava euforija. Deca nose dresove oba kluba i to je jedina tema. Biće sigurno zanimljivo i na terenu i kod kuće, ali za mir u kući – kec! - poručuje Jelena uz osmeh.

Šalu na stranu, njene ambicije kada je Rad u pitanju prilično su ozbiljne. Posle poraza od Radničkog, koji joj je, kako kaže, teško pao, pobeda na Banjici nameće se kao imperativ. Posebno ako se ima u vidu da Rad u prethodnim utakmicama na svom stadionu nije pružao partije kakve se od njega očekuju.

- Kao prvi operativac Rada, ne pristajem ni na šta manje od pobede. Želimo da odigramo mnogo bolje, vratimo se na pobednički put i ponovo uhvatimo zalet ka gornjem delu tabele. Prošle dve utakmice na Banjici odigrali smo ispod svakog nivoa, tako da imamo dodatni motiv - ističe Jelena.

Ni tradicija međusobnih susreta ne ide u prilog njenim željama. Studentski grad je u prethodnim duelima u zonske lige Beograd dva puta savladao Rad, pa Jelena u predstojećem susretu vidi priliku da se taj niz prekine. Ipak, dobro poznaje situaciju u protivničkom taboru i svesna je da problemi sa povredama i kartonima ne moraju nužno da znače i manjak motiva.

FOTO: Privatna Arhiva/Jelena Stanković/Ustupljene slike Tekst potpisa

A na drugoj strani terena, njen suprug Nebojša ne dolazi sa namerom da pokvari porodičnu atmosferu, ali svakako ne planira ni da se unapred preda.

Prvi čovek Starog grada priznaje da je nezadovoljan dosadašnjim tokom sezone i rezultatima svoje ekipe. Ambicije su bile veće, a ni izbor igrača koji su predstavljeni kao pojačanja, pa potom napustili klub, nije ispunio očekivanja. Ipak, veruje da ekipa sada deluje kompaktnije, uprkos suženom izboru igrača i izostancima.

- Ne možemo da dajemo velika obećanja, ali sigurno nećemo izaći na teren sa belom zastavom. Potrudićemo se da pružimo maksimum i dođemo do bodova - jasan je Nebojša.

Rad, međutim, za njega nije samo protivnik. Zahvaljujući supruzi, godinama je bio deo okruženja kluba sa Banjice, gde je stekao prijatelje i upoznao ljude koji su ostali verni klubu i u najtežim vremenima.

- Rad izuzetno poštujem kao klub velike tradicije. Posebno poštujem njegove navijače, koji pokazuju veliku ljubav i odanost svom klubu. Upoznat sam sa situacijom u kojoj se Rad nalazi i iskreno se nadam da će konačno sve krenuti u boljem pravcu - kaže prvi čovek Starog grada.

Njegove reči imaju dodatnu težinu kada se zna koliko je Jelena vezana za Rad. Posle mnogo godina provedenih u klubu, napravila je pauzu kako bi se posvetila porodici, a povratak u fudbal bio je korak koji je Nebojša podržao.

- Znam koliko voli taj klub i verujem da može mnogo da doprinese njegovom napretku. Drago mi je što je nastavila svoj put u fudbalu - dodaje on.

Tako je Jelena ponovo ušla u borbu za opstanak i budućnost kluba koji joj mnogo znači, dok je Nebojša izgradio svoju fudbalsku priču na drugoj strani. Njihove uloge sada su jasne, a subota na Banjici donosi situaciju u kojoj će porodična podrška morati da sačeka poslednji sudijski zvižduk.

Nebojša priznaje da još nema poseban osećaj zbog činjenice da će se on i supruga naći na suprotnim stranama, ali ne isključuje da će emocije biti drugačije kada utakmica počne.

- Jedno je period pre utakmice, a sasvim drugo ono što se dešava tokom samog susreta. Već smo imali prilike da se sastajemo dok su naši klubovi igrali u zonskoj ligi Beograd, tako da sam taj osećaj već prošao. Jedina razlika je što je sada Jelena tu. Verujem da će biti posebnih emocija, ali ćemo utiske sumirati nakon utakmice - poručuje Nebojša.

A šta se dešava kada se završi 90 minuta i kada se fudbalske strasti stišaju? Tada će se, bez obzira na rezultat, vratiti svojoj svakodnevici, porodici i deci, koja će možda morati da odluče čiji dres nose narednog dana. Mada, ako je suditi po Jeleninoj najavi, porodično glasanje već je počelo – i svako ima svog favorita.

Jelena zato poziva navijače da dođu na Banjicu i podrže Rad, uz napomenu da će ulaz na utakmicu biti besplatan. Za nju je ovaj susret mnogo više od običnog prvenstvenog duela, baš kao što su i Rad i Studentski grad klubovi koji su u prethodnim godinama prošli kroz teške trenutke.

- Nadam se da su se crni oblaci konačno razišli i da su pred oba kluba mnogo bolji dani i lepša budućnost. Pozivam sve navijače da ispune stadion i pruže podršku našim igračima - poručuje Jelena.

I tu se priča Stankovićevih vraća na ono najvažnije: rivalstvo je sastavni deo sporta, ali poštovanje i ljubav ne bi trebalo da zavise od rezultata na semaforu.

Na Banjici će Jelena želeti pobedu Rada, Nebojša će tražiti bodove za Studentski grad, a deca će verovatno i dalje nositi dresove oba kluba. Samo što će, kada se završi utakmica, u njihovoj kući važiti druga pravila od onih na terenu.

Do tada, neka svako brani svoje boje. A za mir u kući – Jelena je već dala predlog: kec!