Skandal na Ostrvu! Engleski reprezentativac pred sudom zbog navodnog fizičkog napada!

Engleski napadač Ajvan Toni našao se u centru pažnje zbog sudskog postupka u Londonu. Fudbaler Al-Ahlija izjasnio se da nije kriv po optužbi da je u decembru prošle godine u jednom noćnom klubu fizički napao muškarca, udarivši ga glavom i pesnicom.

Jordan Pettitt / PA Images / Profimedia

Prema navodima iz postupka, incident se dogodio 6. decembra, a Toniju se na teret stavlja napad koji je navodno doveo do telesnih povreda. Engleski reprezentativac odbacio je optužbe, dok će konačan epilog slučaja biti poznat tek nakon suđenja.

Saslušanje pred sudom u Londonu trajalo je svega pet minuta, ali je doneta odluka koja znači da će fudbaler na rasplet morati da sačeka još dugo. Sudija Kristofer Hehir odredio je 12. jun 2028. godine kao okvirni datum početka suđenja.

Sudija se tom prilikom izvinio Toniju zbog dugog čekanja, objašnjavajući da se krunski sudovi u Engleskoj suočavaju sa velikim brojem nerešenih predmeta i značajnim pritiskom u radu.

Toni je nakon saslušanja pušten da se brani sa slobode, bez dodatnih uslova.

Zanimljivo je da je početak suđenja zakazan za period Evropskog prvenstva 2028. godine, koje će biti održano od 9. juna do 9. jula u Engleskoj, Velsu, Škotskoj i Irskoj.

Kada je reč o njegovoj karijeri, Toni je prve profesionalne korake napravio u Nortemptonu, a potom je nastupao za Njukasl i Piterboro. Najveći deo dosadašnje karijere u engleskom fudbalu proveo je u Brentfordu, čiji je član postao 2020. godine, pre nego što je 2024. prešao u saudijski Al-Ahli.

Za reprezentaciju Engleske upisao je deset nastupa i postigao jedan gol. Ipak, trenutno je u prvom planu slučaj koji će, prema sadašnjem rasporedu, dobiti sudski epilog tek za nešto manje od dve godine.