Fudbal

Da pokaže koliko vredi: Povreda je prošlost za srpskog centarfora koji je spreman za nove izazove

В.М.

29. 10. 2026. u 17:00

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Mihailo Ivanović vratio se na teren nakon povrede, ali ga u Milvolu čeka novi zadatak, da se izbori za mesto prvog napadača i ponovo pokaže zbog čega se od njega mnogo očekivalo.

Да покаже колико вреди: Повреда је прошлост за српског центарфора који је спреман за нове изазове

Photo: Alan Stanford/PPAUK / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srpski centarfor ostavio je dobar utisak u svojoj prvoj sezoni u engleskom klubu, kada je 12 puta zatresao mrežu. Takve partije privukle su pažnju drugih sredina, a interesovanje su, između ostalih, pokazali Everton i Fulam. Ipak, najkonkretnija je bila Parma, koja je navodno ponudila oko osam miliona evra za njegov transfer.

Uprava Milvola nije prihvatila ponudu italijanskog kluba, već je odlučila da zadrži Ivanovića i produži saradnju sa njim. Međutim, prema oceni engleskih medija, ta odluka danas se posmatra iz drugačijeg ugla.

Portal „FLW“ navodi da bi na "Denu" mogli da preispituju tadašnji potez, s obzirom na to da Ivanović u narednoj sezoni nije uspeo da ponovi učinak iz debitantske godine. Na 44 odigrane utakmice postigao je devet golova, što je manje od onoga čemu su se u klubu nadali.

Povratak posle povrede zato za srpskog napadača dolazi u važnom trenutku. Konkurencija za mesto u startnoj postavi neće nestati, a Ivanović će morati da iskoristi svaku priliku kako bi ponovo stekao poverenje stručnog štaba.

Pred njim je, dakle, period u kojem će pokušati da pronađe golgeterski ritam iz prve sezone i pokaže da Milvol nije pogrešio kada je odbio ponudu za njegov transfer.

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