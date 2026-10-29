Penjaroja zna od kog igrača Žalgirisa preti najveća opasnost: NJega moramo da zaustavimo...
Crno-bele sutra uveče očekuje teško gostovanje u Kaunasu.
Košarkaši Partizana nemaju mnogo vremena da misle na bolan poraz od Asvela (), odnosno ispuštenu pobedu u poslednjih pet minuta meča u Lionu, pošto je pred njima još jedan težak izazov u Evroligi. Beograđani u okviru 9. kola dolaze na noge Žalgirisu (19.00, Arena premijum 1), koji se tokom leta značajno pojačao, a posebno je neugodan na svom parketu.
I ovog puta su crno-beli bez kapitena Vanje Marinkovića, kao i povređenih Dereka Vilisa i Tonje Džekirija, ali su tu poslednja pojačanja Antonio Rivs i Robert Frenks. Imali su Amerikanci solidan debi u elitnom takmičenju, ali se od njih očekuju još bolje partije, kada prođe period adaptacije i upoznavanja sa saigračima i stručnim štabom.
Trener Đoan Penjaroja veruje da je ekipa naučila lekciju i izvukla pouku.
- Druga utakmica i potpuno drugačiji izazov za nas. Žalgiris ima nekoliko sjajnih igrača, Evansa, Valančijunasa, Tubelisa, Slivu. Jako su iskusan tim, a pritom nije lako igrati u Kaunasu zbog atmosfere. Mi moramo da budemo bolji, pogotovo jer smo izuzetno loše odigrali poslednjih pet minuta u Francuskoj. Sve smo analizirali i sad imamo šansu da popravimo utisak - rekao je Penjaroja.
Svestan je Španac i šta njegovi izabranici treba da urade u Litvaniji da bi došli u priliku da pobede.
- Nema tu iznenađenja, moramo da igramo onako kako se dogovorimo i da zaustavimo njihov napad na niskom postu, posebno Valančijunasa. Odlični su u skoku, tako da i na to treba da obratimo pažnju. I naravno, kao i uvek, da se potrudimo da mi kontrolišemo ritam - naglasio je Penjaroja.
Iskusni stručnjak se na kraju osvrnuo na snažnog centra Jonasa Valančijunasu, koji se vratio u Evropu posle 14 godina provedenih u NBA ligi.
- On je veoma važan za njih. Jedan je od najboljih centara u Evroligi. Ta igra oko njega na niskom postu je značajna. Ima Žalgiris i Edvardsa, koji je sjajan šuter, tu je Braun, vratili su Evansa. Tim su koji će se boriti za plej-of i koji se hrani atmosferom domaćih navijača - zaključio je Penjaroja.
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