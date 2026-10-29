Košarka

Zvezdu posle Bajerna čekao pakao

М.М.

29. 10. 2026. u 17:00

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I stoga je pobeda protiv nemačkog tima imperativ za crveno-bele

Звезду после Бајерна чекао пакао

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Crvene zvezde večeras od 20.00 časova u Beogradskoj areni dočekuju minhenski Bajern u okviru 9. kola Evrolige, a, iako je fokus isključivo na bavarskom timu, pogled na raspored koji sledi izaziva jezu – crveno-bele očekuje period koji bi mogao da "prelomi" čitavu evroligašku sezonu.

Izabranici Ibona Navara u večerašnji duel ulaze sa veoma dobrim skorom od pet pobeda i tri poraza (5:3), što im daje lepu zalihu i samopouzdanje. Međutim, trijumf protiv Bajerna večeras je praktično imperativ, jer nakon ovog meča za Zvezdu počinje pravi pakao.

Ono što čeka crveno-bele u narednih mesec i po dana retko se viđa u evropskoj košarci. Od narednih osam utakmica u elitnom takmičenju, Zvezda će čak sedam puta gostovati!

Delije će u Areni videti svoje miljenike samo jednom – 24. novembra protiv Virtusa iz Bolonje. Sve ostalo biće paklena turneja širom Evrope i to protiv aždaja evroligaške košarke.

Serija gostovanja počinje u Pireju protiv braće iz Olimpijakosa (6. novembar), a zatim sledi pakleni španski i italijanski blok: okršaj sa Real Madridom, pa putovanje u Milano, te duel sa Barselonom u samo osam dana. Posle kratkog predaha kod kuće protiv Virtusa, sledi novi udar – gostovanje Šarunasu Jasikevičijusu i Fenerbahčeu u Istanbulu, zatim put u Valensiju, da bi se ova nestvarna serija završila 16. decembra u Atini protiv Panatinaikosa.

Raspored Zvezdinog „hoda po mukama“:

9. kolo (večeras, 20:00): Crvena zvezda – Bajern
10. kolo (6. nov): Olimpijakos – Crvena zvezda
11. kolo (12. nov): Real Madrid – Crvena zvezda
12. kolo (17. nov): Olimpija Milano – Crvena zvezda
13. kolo (20. nov): Barselona – Crvena zvezda
14. kolo (24. nov): Crvena zvezda – Virtus Bolonja (jedini meč kod kuće)
15. kolo (3. dec): Fenerbahče – Crvena zvezda
16. kolo (10. dec): Valensija – Crvena zvezda
17. kolo (16. dec): Panatinaikos – Crvena zvezda

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