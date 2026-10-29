UMESTO GLEDANJA U EKRAN, RAZGOVORI SA MAMOM I TATOM: U restoranima na Sardiniji otpočet eksperimentalni program
ZA stolom bez telefona - to je eksperimentalni projekat koji je predstavljen u Kaljariju, sa ciljem da se vrati razgovor među članove porodice, tokom obroka.
Tokom mesec dana, u 15 restorana na ostrvu koji dobrovoljno učestvuju, porodice će dobijati informativne materijale, igre i vodič o deci i adolescentima u digitalnom svetu.
Inicijativa je nastala iz razmene ideja i ima za cij da „isključi“ maloletnike koji mogu da komuniciraju sa roditeljim u restoranu umesto da gledaju u ekran telefona.
- Digitalna tehnologija mora biti dobo upravljana, maloletnici moraju biti zaštićeni od zloupotrebe elektronskih uređaja i od neprikladnog sadržaja. Roditelji moraju biti svesni rizika i mogućnosti korišćenja tehnoloških alata - kaže predsednik Komisije koja je organizovala taj eksperiment.
Prvi primer treba da stigne od odraslih, jer tražiti od dece da se odreknu telefonskog ekrana ima smisla ako su roditelji spremni da to učine. Dakle, roditelji, bidite primer, doručkujte, ručajte i večerajte bez pametnog telefona.
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