Trener Žalgirisa pred Partizan: Postoje nepoznanice, moramo da se pripremimo

PARTIZAN takmičenje u Evroligi nastavlja gostovanjem Žalgirisu. Pred ovaj meč govorio je trener tima iz Kaunasa Tomas Misijulis.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Litvanski stručnjak je najpre analizirao crno-bele, koji su u sredu poražena od Asvela u Vilerbanu.

- Pre svega, moramo da se oporavimo. Za 48 sati ne možete mnogo toga da promenite, tako da je najvažnije da se regenerišemo. Naravno, protivnik igra nešto drugačiju košarku, disciplinovaniju. Mnogo toga u njihovoj igri vrti se oko bekova, ponekad na terenu imaju gotovo trojicu plejmejkera, tako da će biti veoma važno da ih zaustavimo - rekao je Masijulis.

On se posebno osvrnuo na Alesandra Pajolu, a govorio je i novajlijama Antoniju Rivsu i Robertu Frensku.

- Naravno, postoje i nepoznanice. Na početku sezone igrali su jedni igrači, a sada u tim ulaze drugi. Biće sve bolji iz dana u dan, tako da moramo da se pripremimo i da znamo njihove prednosti, kao i šta žele i vole da rade na terenu.

Nije mogao a da se ne dotakne povratka Kinana Evansa koji je u pobedi nad Virtusom (91:74) na parketu proveo oko 18 minuta i ostvario učinak od četiri poena, tri skoka i tri asistencije.

- Već je toliko igrao i u Londonu. To je otprilike ono što očekujemo od njega. Nije da fizički ne može da izdrži, možda samo još ne igra punim kapacitetom. Verovatno trenutno vidimo oko 60 odsto njegovih mogućnosti, ali to je normalno. On može sve da radi i sigurno može da igra tih 20 minuta. U tom pogledu nema nikakvih ograničenja - zaključio je Masijulis.

Utakmica Žalgiris - Partizan na programu je u petak od 19 časova u "Žalgirio areni".

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