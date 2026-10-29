Maksimović bi mogao da dobije novog trenera: Bivši selektor Nemačke se vraća u Lajpcig?
Martinu Demikelisu sve je ugroženija pozicija u Lajpcigu, a prema pisanju nemačkog „Bilda“, Julijan Nagelsman figurira kao glavni kandidat za njegovog naslednika.
Strpljenje čelnika Lajpciga moglo bi da bude pri kraju, naročito nakon slabog izdanja ekipe u Kupu protiv Esena. Lajpcig se dugo mučio sa trećeligašem i tokom većeg dela susreta bio u rezultatskom zaostatku, pre nego što je Baumgartner preokretom sprečio novo razočaranje i bar privremeno olakšao situaciju Demikelisu.
Ipak, pobeda nije nužno otklonila sve dileme oko budućnosti argentinskog stručnjaka. Kako prenosi „Bild“, u Lajpcigu se već razmatra mogućnost promene na klupi, a Nagelsman se izdvaja kao jedno od glavnih rešenja.
Posao, međutim, neće biti jednostavan ukoliko klub odluči da krene po nekadašnjeg selektora Nemačke. Za njegove usluge navodno je zainteresovan i Mančester junajted, dok se ranije kao potencijalna opcija pominjao i Totenhem. Londonski klub je u međuvremenu uspeo da stabilizuje situaciju, pa se gotovo sigurno neće uključivati u trku.
Sve ovo moglo bi da bude važno i za Andriju Maksimovića, koji ove sezone dobija priliku u dresu Lajpciga. Eventualna promena trenera mogla bi da utiče na njegov status i ulogu u ekipi, ali će konkretni potezi uprave pokazati u kom pravcu klub planira da ide.
Naredni period mogao bi da donese jasniju sliku o Demikelisovoj budućnosti, ali i o tome ko će predvoditi Lajpcig u nastavku sezone.
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