Fudbal

Maksimović bi mogao da dobije novog trenera: Bivši selektor Nemačke se vraća u Lajpcig?

В.М.

29. 10. 2026. u 16:05

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Martinu Demikelisu sve je ugroženija pozicija u Lajpcigu, a prema pisanju nemačkog „Bilda“, Julijan Nagelsman figurira kao glavni kandidat za njegovog naslednika.

Максимовић би могао да добије новог тренера: Бивши селектор Немачке се враћа у Лајпциг?

Photo: Christian Schroedter / imago sportfotodienst / Profimedia

Strpljenje čelnika Lajpciga moglo bi da bude pri kraju, naročito nakon slabog izdanja ekipe u Kupu protiv Esena. Lajpcig se dugo mučio sa trećeligašem i tokom većeg dela susreta bio u rezultatskom zaostatku, pre nego što je Baumgartner preokretom sprečio novo razočaranje i bar privremeno olakšao situaciju Demikelisu.

Ipak, pobeda nije nužno otklonila sve dileme oko budućnosti argentinskog stručnjaka. Kako prenosi „Bild“, u Lajpcigu se već razmatra mogućnost promene na klupi, a Nagelsman se izdvaja kao jedno od glavnih rešenja.

Posao, međutim, neće biti jednostavan ukoliko klub odluči da krene po nekadašnjeg selektora Nemačke. Za njegove usluge navodno je zainteresovan i Mančester junajted, dok se ranije kao potencijalna opcija pominjao i Totenhem. Londonski klub je u međuvremenu uspeo da stabilizuje situaciju, pa se gotovo sigurno neće uključivati u trku.

Sve ovo moglo bi da bude važno i za Andriju Maksimovića, koji ove sezone dobija priliku u dresu Lajpciga. Eventualna promena trenera mogla bi da utiče na njegov status i ulogu u ekipi, ali će konkretni potezi uprave pokazati u kom pravcu klub planira da ide.

Naredni period mogao bi da donese jasniju sliku o Demikelisovoj budućnosti, ali i o tome ko će predvoditi Lajpcig u nastavku sezone.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Uhapšeno osam navijača Partizana!

Uhapšeno osam navijača Partizana!