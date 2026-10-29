Lalatović odbio Marsej, Šalke i Galatasaraj zbog Zvezde: „Za mene niko nije veći od nje“

Moja ljubav prema Zvezdi je preovladala, ističe popularni Lalat.

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Nenad Lalatović imao je tokom igračke karijere priliku da zaigra za neke od poznatih evropskih klubova, ali je Crvena zvezda u više navrata bila važnija od finansijski unosnijih ponuda.

Nekadašnji fudbaler crveno-belih, a danas trener Novog Pazara, otkrio je u podkastu „Lake priče“ da je Olimpik Marsej posle njegove prve sezone na ''Marakani'' nudio osam miliona maraka za njegov transfer, dok je ga je kasnije u svoje redove želeo i Galatasaraj.

Lalatović je ponikao u Crvenoj zvezdi, a za prvi tim nastupao je od 1999. do 2003. godine. U međuvremenu je igrao za OFK Beograd, Radnički i Milicionar, a posle odlaska iz Beograda karijeru je nastavio u Šahtjoru. Kasnije je nosio i dres Volfsburga, Zemuna i ponovo OFK Beograda, gde je završio igračku karijeru 2007. godine.

Jedna od najznačajnijih ponuda stigla je već posle prve sezone u Zvezdi. Marsej je bio spreman da izdvoji osam miliona maraka, ali tadašnji predsednik kluba Dragan Džajić nije odobrio transfer, između ostalog zbog želje navijača da Lalatović ostane u crveno-belom dresu.

- Imao sam ponude posle prve godine u Zvezdi, Olimpik Marsej je nudio osam miliona maraka za mene, to je više od osam miliona evra. Obeštećenje Zvezdi, meni dobar ugovor, tadašnji predsednik Dragan Džajić zbog navijača Zvezde koji su želeli da ostanem, on me nije pustio. Osvojio sam duplu krunu, ostvario dečački san, imao sam 21 godinu. Bio je Marsej ogroman klub, za mene niko nije veći od Zvezde. Ostao sam tu, bio sam srećan što sam ostao - ispričao je Lalatović.

Nekadašnji štoper otkrio je da je imao i ponude Šalkea i Bajera iz Leverkuzena, dok je u jednom trenutku bio veoma blizu prelaska u Galatasaraj.

Turski klub je bio spreman da uplati 500.000 evra Crvenoj zvezdi, iako je Lalatoviću ugovor isticao za tri meseca. Fatih Terim mu je, kako je naveo, ponudio i drugačiji dogovor – da sačeka istek ugovora i potom dođe kao slobodan igrač.

Ipak, Lalatović je odlučio da ne ostavi Zvezdu bez obeštećenja i prihvatio je ponudu Šahtjora vrednu dva miliona evra.

- Moja ljubav prema Zvezdi je preovladala i otišao sam u Šahtjor za dva miliona evra, nisam hteo da ih ostavim bez dinara. Zvezda je uzela dva miliona za mene, a jednostavno sam otišao za manje pare u Šahtjor nego što bi imao u Galatasaraju. Da sam otišao u Tursku, Zvezda bi uzela mnogo manje, a ja duplo više. Ali, ljubav prema Zvezdi je preovladala - objasnio je Lalatović.