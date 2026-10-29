Đani Infantino trlja ruke: Mundijal doneo pet milijardi dolara samo od ulaznica!

Svetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi donelo je FIFA prihode kakvi do sada nisu zabeleženi.

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Od prodaje ulaznica i ugostiteljskih usluga zarađeno je oko pet milijardi dolara, kako prenosi britanski "Tajms".

FIFA još nije zvanično potvrdila ovaj iznos, uz obrazloženje da će konačni podaci biti objavljeni u godišnjem izveštaju nakon završetka revizije. Predsednik organizacije Đani Infantino, međutim, već je objavio da je ukupan prihod od turnira dostigao 15 milijardi dolara, dve milijarde više od očekivanog.

Poređenje sa prethodnim Mundijalom pokazuje razmere finansijskog uspeha. U Kataru je 2022. godine od prodaje karata za 64 utakmice ostvareno 929 miliona dolara. U Severnoj Americi odigrano je 104 meča, a prihod od ulaznica i ugostiteljskih usluga bio je pet puta veći.

Ipak, rekordna zarada praćena je nezadovoljstvom navijača zbog cena karata. FIFA je uvela dinamički sistem u kojem se cene menjaju u zavisnosti od potražnje, a na preprodaju ulaznica obračunavala je proviziju od 30 odsto.

Posebno su odjeknule cene za finale na stadionu Metlajf u Nju Džerziju, održano 19. jula. Najjeftinije ulaznice u početnoj prodaji koštale su 4.185 dolara, čak sedam puta više nego najjeftinije karte za finale u Kataru.

Organizacije „Fudbal suporters Jurop“ i „Jurokonzjumers“ zbog visokih cena podnele su zvaničnu žalbu Evropskoj komisiji. FIFA je odbacila kritike, ističući da će prihod od karata biti uložen u razvoj fudbala i da cene odražavaju uslove severnoameričkog tržišta.

Prema podacima FIFA, utakmice je posetilo 6,81 milion navijača, a popunjenost stadiona dostigla je 99,7 odsto.