VASILIJEVO SREBRO KAO ZLATO: Izuzetan plasman učenika Matematičke gimnazije na međunarodnom takmičenju

NjIHOV talenat, znanje i posvećenost ne prestaju da iznenađuju, čak toliko da se mnogi pitaju - "Odakle nam toliko genijalne dece"?

Foto: Matematička gimnazija

A, da su baš takvi - genijalni - dokazuju nam često najsjajnijim plasmanima na svim takmičenjima na koja odu, ili pak odmeravaju znanje u onlajn formatu. Bilans je: više od 100 medalja koje su učenici Matematičke gimnazije u Beogradu od početka ove godine osvojili na internacionalnim takmičenjima. Jednom od njih okitio se i Vasilije Katić, učenik osmog razreda, koji je na drugom krugu međunarodnog takmičenja Olympiad USA osvojio srebrnu medalju i zahvaljujući najvećem broju osvojenih bodova zauzeo prvo mesto na rang-listi!

Drugi krug takmičenja održan je onlajn a Vasilije je još jednom pokazao da se upornost i ljubav prema matematici isplate.

- U prvom krugu sam osvojio zlatnu medalju, u drugom srebrnu. Međutim, bio sam prvi na tabeli sa najviše bodova, a niko od takmičara nije dobio zlato - priča Vasilije za "Novosti". - Olympiad USA okuplja više od 100 učenika iz različitih zemalja, a takmičenje se odvija u četiri kruga. Finale će biti održano u maju mesecu sledeće godine uživo u Sjedinjenim Američkim Državama.

Iako mora proći još dva kruga selekcije, Vasilije je već ispunio uslov za plasman u finale, jer je za to potrebno osvojiti zlatnu medalju u najmanje jednom krugu.

- Takmičari imaju dva sata da reše 35 zadataka sa ponuđenim odgovorima. Učesnici su raspoređeni u dve starosne grupe - učenike petog i šestog, odnosno sedmog i osmog razreda osnovne škole - kaže Vasilije. - Zadaci su prilagođeni školskom programu matematike, a njihova težina postepeno raste, pa su najzahtevniji oni koji se nalaze na kraju testa.

VIŠE OD 1.800 MEDALjA NAŠA najbolja škola - Matematička gimnazija nedavno je obeležila 60 godina postojanja. Tim povodom objavljeno je da su njeni učenici kroz istoriju osvojili ukupno 1.827 medalja na međunarodnim, evropskim i balkanskim olimpijadama i takmičenjima - 416 zlatnih, 652 srebrne i 759 bronzanih medalja.

Mladi matematičar planira da učestvuje u finalu, koje će biti održano u maju naredne godine u Sjedinjenim Američkim Državama. Ipak, postoji mogućnost da se termin finalnog takmičenja poklopi sa okružnim takmičenjem iz matematike.

- U tom slučaju, prednost bih dao okružnom takmičenju, koje predstavlja važan korak ka plasmanu na državno takmičenje - otkriva naš sagovornik.

Njegov uspeh još jednom pokazuje da se znanje, rad i istrajnost prepoznaju i na međunarodnoj sceni. Njegove medalje su razlog za ponos, a pred njim su novi izazovi i prilike da nastavi da pomera sopstvene granice.