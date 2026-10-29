TRAGEDIJA! Sergej iznenada preminuo nakon odigrane utakmice
TUGA!
Nekadašnji dvostruki šampion Rusije u bendiju, preteči hokeja, Sergej Konakov iznenada je preminuo u 59. godini.
Predsednik Bendi federacije Podmoskovlja Vjačeslav Mankos potvrdio je da je do tragičnog ishoda došlo usled zastoja srca neposredno nakon odigrane utakmice na turniru za veterane u Moskvi. Prema njegovim rečima, lekarske ekipe su odmah reagovale i uspele da mu vrate srčani ritam, ali nažalost, krajnji ishod nisu mogle da promene.
Tokom uspešne karijere, Sergej Konakov je dva puta podigao šampionski pehar sa ekipom Vodnik Arhangelsk, u sezonama 1997/98 i 1998/99. Pored toga, stigao je i do finala prestižnih takmičenja kao što su Kup evropskih šampiona (1997) i Kup Rusije (1999).
Kao igrač ekipe Dinama iz Moskve, u sezoni 1996/97 bio je najefikasniji strelac nacionalnog prvenstva. Još ranije, 1986. godine, osvojio je svetsku titulu u dresu juniorske reprezentacije nekadašnjeg SSSR. Po završetku profesionalnog bavljenja sportom radio je kao trener i redovno nastupao na veteranskim susretima.
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