Veliki udarac za Valensiju: Nikola Mirotić povređen!

Košarkaš Valensija, Nikola Mirotić, doživeo je povredu.

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Bivši NBA as propustiće predstojeće utakmice Valensije zbog povrede primicača leve noge, saopštio je španski klub.

Krilni centar nije uspeo da završi evroligaški duel sa Fenerbahčeom, koji je Valensija dobila sa 86:78, pošto je osetio oštar bol u butini. Naknadni pregledi potvrdili su povredu mišića.

Mirotić je u prvih osam evroligaških nastupa za Valensiju prosečno beležio 13 poena i 3,1 skok za nešto više od 16 minuta na parketu, uz indeks korisnosti 15.