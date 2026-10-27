Zvezda opet kažnjena! UEFA nema milosti prema crveno-belima!
Nije samo srpski šampion bio na tapetu.
Evropska fudbalska unija (UEFA) zabranila je prodaju ulaznica navijačima Lansa za predstojeća dva gostovanja u Ligi šampiona, zbog incidenata i bacanja pirotehnike na meču protiv Klub Briža.
Navijači francuskog tima upalili su nekoliko baklji i neke od njih bacili prema protivničkim navijačima i na teren, zbog čega je gostujuća utakmica Lige šampiona protiv Klub Briža prošle nedelje nakratko prekinuta. Lans je na kraju poražen sa 0:3.
Lansovi navijači tako neće moći da prisustvuju gostujućim utakmicama protiv Lajpciga 24. novembra i protiv Liverpula (27. januar). Zabrana za treću utakmicu uslovno je odložena na period od dve godine.
Lans se već nalazio pod uslovnom kaznom UEFA zbog ubacivanja pirotehnike tokom prvog kola Lige šampiona protiv Slavije iz Praga (3:2).
UEFA je takođe dodala da je Lans kažnjen i novčano sa 80.000 evra zbog "paljenja i bacanja pirotehničkih sredstava, kao i zbog nastale materijalne štete".
U odvojenom slučaju koji se odnosi na Ligu šampiona, UEFA je zabranila Slovanu iz Bratislave da prodaje ulaznice svojim navijačima za narednu gostujuću utakmicu, protiv LASK-a u Lincu 3. novembra.
Slovački klub je takođe kažnjen sa 40.000 evra zbog nereda na tribinama tokom poraza od Rome (0:4).
U Ligi konferencije, Crvena zvezda je optužena za rasističko ponašanje navijača tokom meča protiv Kopenhagena (2:2) na Marakani, zbog čega je kažnjena sa 83.500 evra, uz zatvaranje jednog dela stadiona "Rajko Mitić" za naredni duel protiv Inter Eskaldesa iz Andore.
Preporučujemo
Sramna odluka suda: Pomilovan Granit Džaka! Ovo nema nigde na svetu!
27. 10. 2026. u 23:22
Skandal nad skandalima! Trener udario maloletnu odbojkašicu (VIDEO)
27. 10. 2026. u 19:44
Olga Danilović i Jan Oblak dobili sina, ime pravo iznenađenje
27. 10. 2026. u 12:40
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Ovo Veljko Paunović nije želeo da čuje: Reprezentativac Srbije nekoliko meseci van terena zbog povrede!
Čeka ga duža pauza.
27. 10. 2026. u 16:30
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Skandal nad skandalima! Trener udario maloletnu odbojkašicu (VIDEO)
Užasavajuće scene na odbojkaškom terenu.
27. 10. 2026. u 19:44
Komentari (0)