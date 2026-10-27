Zvezda opet kažnjena! UEFA nema milosti prema crveno-belima!

Nije samo srpski šampion bio na tapetu.

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Evropska fudbalska unija (UEFA) zabranila je prodaju ulaznica navijačima Lansa za predstojeća dva gostovanja u Ligi šampiona, zbog incidenata i bacanja pirotehnike na meču protiv Klub Briža.

Navijači francuskog tima upalili su nekoliko baklji i neke od njih bacili prema protivničkim navijačima i na teren, zbog čega je gostujuća utakmica Lige šampiona protiv Klub Briža prošle nedelje nakratko prekinuta. Lans je na kraju poražen sa 0:3.

Lansovi navijači tako neće moći da prisustvuju gostujućim utakmicama protiv Lajpciga 24. novembra i protiv Liverpula (27. januar). Zabrana za treću utakmicu uslovno je odložena na period od dve godine.

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Lans se već nalazio pod uslovnom kaznom UEFA zbog ubacivanja pirotehnike tokom prvog kola Lige šampiona protiv Slavije iz Praga (3:2).

UEFA je takođe dodala da je Lans kažnjen i novčano sa 80.000 evra zbog "paljenja i bacanja pirotehničkih sredstava, kao i zbog nastale materijalne štete".

U odvojenom slučaju koji se odnosi na Ligu šampiona, UEFA je zabranila Slovanu iz Bratislave da prodaje ulaznice svojim navijačima za narednu gostujuću utakmicu, protiv LASK-a u Lincu 3. novembra.

Slovački klub je takođe kažnjen sa 40.000 evra zbog nereda na tribinama tokom poraza od Rome (0:4).

U Ligi konferencije, Crvena zvezda je optužena za rasističko ponašanje navijača tokom meča protiv Kopenhagena (2:2) na Marakani, zbog čega je kažnjena sa 83.500 evra, uz zatvaranje jednog dela stadiona "Rajko Mitić" za naredni duel protiv Inter Eskaldesa iz Andore.

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