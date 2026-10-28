Košarka

Sin Zvezdine legende pokvario Dončićevu žurku u Los Anđelesu (VIDEO)

М.П.

28. 10. 2026. u 08:18

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Portland je kao gost slavio protiv Los Anđeles Lejkersa sa 136:129.

Син Звездине легенде покварио Дончићеву журку у Лос Анђелесу (ВИДЕО)

AP Photo/Lynne Sladky

Portland su do pobede vodili Deni Avdija (sin Zvezdine legende Zufera Avdije) i Dža Morant sa po 23 poena, poen manje ubacio je Džru Holidej, dok je Demijand Lilard meč završio sa 21 poenom, uz ključnu trojku 43 sekunde pre kraja. Bila je ovo treća pobeda Portlanda u isto toliko odigranih utakmica.

Lejkersima, koji su doživeli prvi poraz u sezoni, za trijumf nije bila dovoljna još jedna dobra partija Luke Dončića koji je upisao 41 poen, devet asistencija i pet skokova. Njega je najbolje, sa 26 postignutih poena, pratio Ostin Rivs.

Košarkaši San Antonija su kao domaćini savladali Sakramento sa 130:103, predvođeni Viktorom Vembanjamom koji je upisao 29 poena i deset skokova.

Svih pet startera Sparsa, koji sada ima skor 2/2, imalo je dvocifren učinak u njihovom najboljem napadačkom izdanju ove sezone. Vambanjamu je najbolje pratio Džulijan Šampanji sa 26 poena.

Iskusni centar Domantas Sabonis postigao je 20 poena, uz 14 skokova i osam asistencija za Sakramento, koji je i dalje bez pobede. Deandre Hanter je dodao 24, a Zak Lavin 22 poena.

Šampioni NBA lige, košarkaši Njujork Niksa upisali su prošle noći prvu pobedu u novoj sezoni, pošto su na svom terenu savladali Detroit sa 111:97.

Karl-Entoni Tauns i Džejlen Branson su sa 27 poena i 20 skokova, odnosno 23 poena, sprečili da Niksi postanu tek drugi aktuelni šampion u istoriji NBA lige koji je sezonu započeo sa četiri uzastopna poraza (0/4).

Niksi su prelomili utakmicu u trećoj četvrtini, koju su dobili sa 37:13, čime su stekli prednost od nedostižnih 25 poena.

U redovima Pistonsa, koji sada imaju skot 3/1, najefikasniji je bio Pol Rid sa 22 poena, dok je Kejd Kaningem upisao 19 poena, devet skokova i osam asistencija.

Košarkaši Bostona su na svom terenu pobedili Bruklin posle produžetka sa 125:124.

Džejson Tejtum je pogodio šut uz zvuk sirene u produžetku i doneo svom timu pobedu, krunisavši tako utakmicu koju je završio sa 40 postignutih poena.

Pol Džordž je dodao 20 poena, dok je Derik Vajt postigao 16 za Seltikse. U redovima Bostona najbolji su bili Majkl Porter sa 27 poena i 12 skokova i Džulijus Rendl sa 24 poena.

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