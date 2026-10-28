Srbi ukrali skupoceno biciklo reprezentativcu Hrvatske, pa se oglasili iz zatvora sa neverovatnim izgovorom
Letnja avantura trojice mladića iz Novog Sada pretvorila se u pravi zakonski pakao u Dalmaciji.
Oliver Ekmešić (21), Dejan Živković (20) i Dejan Moldovan (26) osuđeni su pred splitskim sudom na po godinu dana uslovnog zatvora nakon što su priznali krivicu za seriju krađa, među kojima je najzvučnija ona u kojoj su otuđili skupoceno biciklo poznatog hrvatskog fudbalera Marka Livaje, pišu hrvatski mediji.
Prema navodima iz optužnice, ova trojka je u periodu od 13. do 21. avgusta izvršila ukupno osam krađa na atraktivnim lokacijama splitske Zapadne obale i Žnjana. Najveći ulov bio je Livajin električni bicikl marke "Grejp", čija se vrednost procenjuje na vrtoglavih 8.000 evra.
Veći deo ukradenih stvari policija je pronašla i vratila vlasnicima, dok su Novosađani za dva nestala trotineta morali da nadoknade materijalnu štetu od ukupno 1.050 evra. Jedan od osuđenih, dvadesetogodišnji Živković, uputio je pismo izvinjenja fudbaleru, pravdajući se pred sudom da ga je "ponelo" to što je tada prvi put u životu video more.
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