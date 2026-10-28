Održan veliki spektakl u Kini: Željko Tanasković na otvaranju Svetskog prvenstva u fudbalu za srednjoškolce

Kineski grad Sudžou bio je domaćin jednog od najvećih svetskih takmičenja u školskom sportu – Svetskog prvenstva u fudbalu za srednjoškolce, koje je od 17. do 25. oktobra godine okupilo 51 ekipu iz 31 države sa četiri kontinenta.

FOTO: ISF

Veličanstvena ceremonija otvaranja održana je na glavnom gradskom stadionu pred više od 18.000 gledalaca, a prisutnima su se obratili predsednik Svetske federacije školskog sporta (ISF) Željko Tanasković i gradonačelnik Sudžoua Vang Vej.

Svetska smotra mladih fudbalera i fudbalerki svečano je otvorena 18. oktobra na stadionu Sportskog centra Sudžoua, uz spektakularan program koji je objedinio sport, tradiciju, muziku, ples i najsavremenije scenske efekte. Pod sloganom „Mi smo jedno“, domaćini su priredili nezaboravno veče, predstavljajući bogatu kinesku kulturu i šaljući poruku prijateljstva, zajedništva i povezivanja mladih iz čitavog sveta.



Posebnu pažnju izazvao je svečani defile reprezentacija, tokom kojeg su mladi fudbaleri i fudbalerke, noseći zastave svojih zemalja, pozdravljeni gromoglasnim aplauzima sa tribina. FOTO: ISF



Na ceremoniji se obratio predsednik Svetske federacije školskog sporta Željko Tanasković, koji je predstavljao međunarodnu organizaciju zaduženu za razvoj školskog sporta širom sveta. Pored njega, učesnike su pozdravili gradonačelnik Sudžoua Vang Vej i visoki predstavnici kineskih sportskih i obrazovnih institucija.







Na prvenstvu je učestvovalo 35 muških i 16 ženskih ekipa, a utakmice su igrane na čak 17 fudbalskih terena. Srbiju je predstavljao i član UO SŠSS i gen. sekretar Beogradske asocijacije za školski sport Slobodan Đurić, koji je zajedno sa Željkom Tanaskovićem i Hasnom Ajrubi (generalni sekretar ISF) bio gost kod gradonačelnika Sudžoa. Takmičenje je zatvorio potpredsednik ISF Antonio Hora Filjo (Brazil). FOTO: ISF



Svetsko prvenstvo u Sudžouu nije bilo samo takmičenje za medalje i sportski prestiž. Veliki značaj dat je obrazovnom i kulturnom programu, u skladu sa misijom ISF da sport bude sredstvo vaspitanja, povezivanja i razvoja mladih.



Kroz obrazovne aktivnosti i programe koji su deo koncepta ISF Akademije, posebna pažnja posvećuje se temama kao što su borba protiv dopinga, fer-plej, zdrav način života, poštovanje protivnika, tolerancija, ravnopravnost i značaj sporta u izgradnji ličnosti mladog čoveka, a a predstavnika na Akademiji sporta imala je i Srbija.



Cilj ovakvih programa jeste da mladi sportisti, pored takmičarskog iskustva, steknu i znanja o sportskoj etici, odgovornosti i vrednostima koje će primenjivati tokom čitavog života.

Posebno mesto u programu zauzele su kulturne aktivnosti, kroz upoznavanje različitih tradicija i druženje učesnika iz čitavog sveta. FOTO: ISF Tekst potpisa







Mladi su imali priliku da posete znamenitosti Sudžoua, upoznaju lokalne škole, druže se sa kineskim vršnjacima i učestvuju u različitim kulturnim radionicama.



Čak 33 škole iz Sudžoua bile su uključene u program međunarodne saradnje i kroz štandove su predstavljali njihov rad, a više od 660 volontera pomagalo je u organizaciji ovog velikog sportskog događaja.



Sudžou, koji ima čak 13.2 miliona stanovnika potvrdio je status velikog sportskog centra sveta.

Kineski domaćini uložili su veliki trud u pripremu prvenstva, od sportske infrastrukture i smeštaja delegacija do transporta, bezbednosti i pratećih programa.



Sudžou, jedan od najrazvijenijih kineskih gradova, poznat po svojim istorijskim vrtovima, kanalima i savremenoj arhitekturi, tokom osam dana bio je svetska prestonica školskog fudbala.

Ovo takmičenje predstavljalo je još jednu potvrdu da školski sport ima sve značajnije mesto na međunarodnoj sportskoj sceni.







Poruka iz Sudžoua bila je jasna – rezultati i medalje jesu važni, ali najveća pobeda školskog sporta ostaju prijateljstva, međusobno poštovanje i zajedništvo mladih ljudi iz celog sveta.