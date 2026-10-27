Fudbal

Stanojević dobio dva pojačanja pred Niš - Objasnio i u kakvom je stanju ekipa (VIDEO)

М. З.

27. 10. 2026. u 16:19

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Novi-stari trener crno-belih počeo juče sa radom.

Станојевић добио два појачања пред Ниш - Објаснио и у каквом је стању екипа (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Fudbaleri Partizana su na novom početku. Po četvrti put u trenerskoj karijeri će ekipu voditi Aleksandar Stanojević (52), pošto je na klupi nasledio legendarnog kapitena Sašu Ilići (48), koji je odlučio da podnese ostavku nakon serije loših rezultata u domaćem prvenstvu.

Prvu priliku za popravni i proboj ka gornjem domu, "parni valjak" će imati sutra na "Čairu", gde će ih dočekati Radnički u zaostaloj utakmici iz 4. kola Superlige (17.00, Arena premijum 1). Ni domaćin nije u dobroj situaciji, pretposlednji je na tabeli sa samo osam bodova, dok su Beograđani skupili tek 11 i zauzimaju desetu poziciju.

- Očekivanja u Nišu su najveća moguća, kao što sam rekao i na konferenciji, da je primarni zadatak da ekipa krene da pobeđuje. Odradili smo juče prvi zajednički trening, danas drugi, spremamo se, pa ćemo odlučiti ko će i kako ćemo igrati protiv Radničkog - rekao je Stanojević.

Temperamentni stručnjak će sutra imati i dvojicu jako važnih igrača na raspolaganju. Ofanzivnog vezistu Milana Vukotića (24), koji se oporavio od povrede skočnog zglova, kao i krilnog napadača Dembu Seka (25), koji je bio suspendovan zbog nediscipline. 

- Vukotić je juče odradio prvi trening sa saigračima nakon oporavka od povrede. Radio je i danas, pa ćemo videti u kakvom je stanju. Ostali su svi zdravi. I Sek je u konkurenciji za tim. On je važan igrač za ovaj tim, ali sve će zavisiti od toga kako bude trenirao i izgledao - naglasio je Stanojević.

Kada je reč o atmosferi u ekipi, ponašanju i zalaganju igrača, novi šef struke je 

- Zadovoljan sam, uvek kada dođe novi trener, onda se i energija malo promeni. Generalno, ekipa je spremna, dobro je fizički pripremljena, ima ogroman potencijal tako da je prvi utisak pozitivan - zaključio je Stanojević.

Standings provided by Sofascore

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