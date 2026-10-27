Šampion gostuje u Ubu! Trener Zvezde otkrio ko preskače Kup Srbije i kakav je status Arnautovića!

Crveno-beli protiv Jedinstva kreću u odbranu pehara.

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Fudbaleri Crvene zvezde u sredu na stadionu "Dragan Džajić", u Ubu, započinju put ka odbrani trofeja u najmasovnijem takmičenju.

Prva prepreka izabranicima Alberta Rijere biće Jedinstvo, a pred duel sa nekadašnjim superligašem, španski stručnjak izneo je svoje viđenje meča:

- Njihova najveća snaga sutra će sigurno biti ogromna želja. Igraju protiv najvećeg kluba u zemlji i naravno da hoće da se dokažu. Moramo da budemo spremni na intenzitet i agresivnost koju će pokazati. Upravo to govorim svojim igračima, moramo da im odgovorimo na pravi način, jer tek kada u tome budemo ravnopravni, možemo da pokažemo svoj kvalitet. Druga poruka koju sam im uputio, kako bih ih dodatno motivisao ako je to uopšte potrebno, jeste da, ako žele da osvoje ovaj trofej, moraju da počnu da pobeđuju već sutra. Ovo je kup utakmica. Ponekad kada igrate protiv ekipe iz nižeg ranga možda mislite da možete da budete opušteniji, ali ja svojim igračima ne dozvoljavam da se opuste, jer je svaka utakmica podjednako važna. Sutra nas čeka još jedan meč, ali ako želimo da osvojimo kup, moramo da počnemo pobedom - rekao je Rijera.

FOTO: FK Crvena zvezda

Trener Zvezde je prokomentarisao poslednju pobedu nad OFK Beogradom, u kojoj je gol odluke dao Aleksandar Katai:

- Kao i posle svake utakmice, analizirali smo pozitivne i negativne stvari, a bilo je zaista mnogo toga dobrog. Počeću od ključne stvari o kojoj sam razgovarao sa igračima, a to je pre svega bio intenzitet. Fizički gledano, ovo nam je bila najbolja utakmica ove sezone, a mnogo smo razgovarali o spremi. Ranije nismo uspevali da izdržimo svih 90 minuta, već bismo uvek padali posle 75. ili 80. minuta. Što se tiče intenziteta, zaista sam bio zadovoljan. Druga ključna stvar na koju sam ukazao igračima bila je da ne smemo previše lako da poklanjamo posed protivniku, jer oni igraju dugim loptama i bore se za svaku drugu loptu. U tom segmentu smo bili veoma dobri i time sam zadovoljan. Nisam bio zadovoljan prekidima, odnosno kornerima. Istina je da smo na kraju imali osećaj da smo mogli da odigramo i nerešeno, jer je protivnik imao nekoliko prilika, ali sve su dolazile upravo posle kornera. Mislim da smo odigrali prilično dobru i ozbiljnu utakmicu. Međutim, danas smo analizirali sve kornere, jedan po jedan. Siguran sam da igrači sada imaju znatno jasniju sliku o tome šta treba da poprave. Ne bih rekao da im nedostaju informacije, jer oni tačno znaju šta treba da rade u svakoj utakmici. Razgovarali smo o detaljima i nadam se da ćemo u narednoj utakmici biti još bolji.

Špancu ne predstavljaju problem česte promene u timu, kao ni bonus igrači, koje ima u izobilju.

Photo: R.Z./ATAImages

- To ništa ne menja u mom pristupu, bez obzira na to da li postoji obaveza igranja bonus igrača ili ne. To je nešto što prati tim menadžer, koji može da me podseti da nam je potreban još jedan bonus igrač, međutim, do sada, a to možete da proverite i sa našim Goranom Negićem, nismo imali takvih situacija, jer smo uvek imali dovoljno bonusa. Ponavljam ono što sam rekao na početku, ne želim da bonus igrači imaju osećaj da igraju samo zato što postoji pravilo koje to nalaže. Ne, oni moraju da zasluže svoje mesto. Do sada nisam imao problem sa tim, jer igramo sa dosta mladih fudbalera. Sutra to pravilo neće uticati na moje planove. Kao što sam rekao, biće rotacija, jer je potrebno fizički sačuvati neke igrače, ali i zato što su drugi igrači radom zaslužili priliku.

Osvrnuo se šef struke crveno-belih i na status Marka Arnautovića.

- Ne znam da li će Arnautović početi utakmicu. Znate da nikada ne otkrivam takve informacije pre meča. Arnautović dobro trenira. To je ono što stalno govorim igračima, kada dobro trenirate, to ne znači nužno da morate da postignete het-trik. Ne znači ni da ćete sa loptom uvek biti bolji od drugih. Važno je da pokazujete pravilan govor tela, dobar stav, intenzitet i da uvek dajete maksimum.

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Potom je dodao:

- Arnautović je igrač na kojeg računam. Ako to ne pokazujete, ne znači da više ne računam na vas, već da sami sebe ne stavljate u poziciju da budete u početnih jedanaest. Zato volim da govorim o timu. Volim tu reč. Ne volim da previše pričam o pojedincima, jer igrači moraju da izvršavaju svoje obaveze. Moj posao je da budem pravedan i da pružim priliku onima koji to zaslužuju. Ipak, na kraju je najvažnija grupa, a ne pojedinci. Igrači sada ne treba da šalju poruke preko medija, već treba da preuzmu punu odgovornost na terenu. Na meni je da budem pravedan prema njima. To je ono što želim da naglasim. Voleo bih da se u ovoj zemlji i u klubu više govori o timu, jer trofeje osvaja ekipa, a ne samo pojedinci.

Na kraju je otkrio ko neće konkurisati za sutrašnji meč u Ubu.

- Lukasen je i dalje van stroja, a Bukari je imao povišenu temperaturu - zaključio je Rijera.

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