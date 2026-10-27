Amerikanac sjajno počeo u Partizanu: Saigrači su me prihvatili kao člana porodice, biću još bolji!
Pojačanje crno-belih spremno da zablista i u Evroligi.
Došao je Antonio Rivs (25) pre nekoliko dana u Partizan bez velike pompe, iako je stigao direktno iz NBA lige i sa statusom jako dobrog šutera. Iz prvih redova u Areni uživo je pratio pobedu u večitom derbiju nad Crvenom zvezdom (85:82), osetio atmosferu, a onda dobio priliku da debituje protiv Spartaka u ABA ligi i oduševio navijače.
Momak iz Čikaga bio je junak pobede crno-belih u Subotici (82:80), pošto je u dramatičnoj završnici pogodio odlučujući šut sa distance. Meč je završio sa učinkom od 11 poena i tri asistencije, a sada će po prvi put u karijeri imati priliku da zaigra u najjačem evropskom takmičenju, pošto "parni valjak" sutra uveče gostuje Asvelu u 8. kolu (20.00, Arena premijum 2).
- Ovo je sjajna grupa momaka koja me svakog dana tera da budem bolji. Prihvatili su me kao člana porodice, pomažu mi da napredujem, da savladam akcije i tu su za mene kad god mi nešto zatreba - rekao je Rivs, a potom dodao:
- Moj zadatak je da širim igru. Saigrači me traže kada sam otvoren i kroz blokove pokušavaju da mi omoguće da šutiram za tri poena. Znam kakav sam igrač, šta i koliko mogu, a to je moja specijalnost. Na meni je da sve pokažem na terenu.
Svestan je američki bek, po potrebi i krilo, da se pored napada, od njega očekuje i značajan doprinos u defanzivi.
- Volim da igram odbranu. Trener Penjaroja i njegovi saradnici svakog dana razgovaraju sa mnom o tome, a i saigrači mi mnogo pomažu. Kada nešto ne znam na terenu, odmah mi ukažu na to i objasne šta treba da uradim - naglasio je Rivs.
Bivši član Nju Orleansa i Šarlota prezadovoljan je debijem u Subotici, a oduševljen je ambijentom koji prave navijači Partizana.
- Pratio sam derbi, a atmosfera je bila neverovatna. Sjajno je bilo i protiv Spartaka, znao sam šta treba da donesem ekipi, naporan rad, trud i posvećenost. Dobio sam priliku da šutiram u poslednjim sekundama i zahvalan sam Bogu na tome - poručio je Rivs.
Na kraju se pojačanje crno-belih osvrnulo i na okršaj sa Asvelom.
- Znam da imaju nekoliko igrača koji su nastupali u NBA ligi. Čuo sam da im je Toni Parker trener, kao i za Petija Milsa. Imaju veoma kvalitetne momke i moraćemo da odigramo jako dobro da bismo došli do pobede - zaključio je Rivs.
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