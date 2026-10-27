Potvrđeno! Evo gde će biti održan fajnal-for Evrolige
Potvrdila je Evroliga da će fajnal-for turniri 2027. i 2029. godine biti održani u Abu Dabiju.
Završni turnir za sezonu 2026/27. igraće se u "Etihad areni" 28. i 30. maja, kada će se četiri najbolje ekipe boriti za titulu prvaka Evrope. U sklopu završnog vikenda biće odigrano i finale juniorske Evrolige.
Evroliga je objavila i da će polufinala biti odigrana 28. maja, a da će dva dana kasnije biti odigrano finale Next gen turnira, kao i finale Evrolige.
- Veliko nam je zadovoljstvo što možemo da potvrdimo da se Fajnal for vraća u Abu Dabi. Želeo bih da se zahvalim Abu Dabiju na stalnoj podršci. Zajedničkim snagama smo ljubiteljima košarke doneli jedan od najboljih F4 turnira u našoj 26 godina dugoj istoriji i time pokazali globalnu zainteresovanost za Evroligu. Novi dogovor pokazuje našu zajedničku posvećenost razvoju košarke i pravljenju nezaboravnog iskustva za navijače - poručio je predsednik Evrologe Dejan Bodiroga.
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