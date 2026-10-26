AFRIČKA KUGA SVINJA: Stočari čekaju zeleno svetlo, poznato kada mogu da obnove uzgoj

AFRIČKA kuga svinja ove godine potvrđena je u 1.023 domaćinstva u 11 okruga u Srbiji, a poslednji slučaj registrovan je pre dve nedelje u Majuru kod Šapca. U selu Provo, na teritoriji opštine Vladimirci, gde je zabeležen najveći broj slučajeva zaraze u tom kraju, stočari iščekuju odluku nadležnih kako bi ponovo mogli da započnu uzgoj svinja.

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Na imanju porodice Pavličić, umesto svinja, danas se u oborima nalazi živina. Zbog afričke kuge, zarazne bolesti za koju ne postoji lek, pre tri meseca eutanazirano je više od 30 svinja. Ipak, domaćini ne odustaju od stočarstva i planiraju da obnove proizvodnju čim za to dobiju dozvolu.

- Mora se nabaviti da se ubaci u obore, pošto sejemo kukuruz, pšenicu, ječam i da imamo nešto za život. Dobili smo naknadu, platili su sve kako treba - kaže Živorad Pavličić iz Prova.

Kada stočari mogu ponovo da započnu uzgoj?

Na gazdinstvima na kojima je potvrđena afrička kuga svinja, ponovni uzgoj moguć je najranije 40 dana nakon završetka čišćenja, dezinfekcije i, po potrebi, dezinsekcije poslednjeg zaraženog gazdinstva. Neophodan uslov je i ukidanje restriktivnih mera na zaraženom i ugroženom području.

U Provu, gde su zbog zaraze obori ostali prazni u više od 140 domaćinstava, poljoprivrednici se nadaju da će uskoro moći da obnove stočni fond.

- Moram uzimati opet za zapat, kad počne sad da se drži da ubacimo - kaže Zoran Pavličić iz Prova.

Međutim, iako je od poslednjeg slučaja zaraze u selu prošao određeni period, situaciju dodatno komplikuje blizina Mišara, koji se i dalje nalazi u zaraženom području.

- Zbog susednog Mišara, koji je još uvek zaraženo područje, mi smo ugroženo područje i tek negde očekujemo oko prvog da mogu ponovo svinje da se ubacuju u tov. Zakon kaže 40 dana od pojave zadnjeg slučaja u selu, međutim, pošto smo ugroženo područje, onda se mora sačekati - objašnjava Vladan Milošević, načelnik Štaba za vanredne situacije opštine Vladimirci.

Nadležni upozoravaju: Oprez je neophodan i nakon ukidanja mera

Povratak svinja na gazdinstva na kojima je ranije potvrđena zaraza zahteva poseban oprez. Nadležni savetuju poljoprivrednicima da ne žure sa nabavkom većeg broja životinja, već da proizvodnju obnavljaju postepeno.

Prema rečima Vladana Miloševića, najbolje je početi sa manjim brojem svinja kako bi se proverilo da li su uslovi za njihov uzgoj bezbedni.

- Iako smo vršili dezinfekciju u više navrata, i dalje je treba sprovoditi i voditi računa - upozorava Milošević.

Posebna pažnja mora se posvetiti i poreklu životinja koje se nabavljaju. Stočarima se savetuje da svinje ne kupuju na zaraženim i ugroženim područjima, kako bi se smanjio rizik od ponovnog unošenja virusa na gazdinstva.

Afrička kuga svinja trenutno je aktivna u pet okruga u Srbiji, zbog čega nadležni i dalje insistiraju na poštovanju biosigurnosnih mera i odgovornom postupanju prilikom obnove stočnog fonda.

(RTS)