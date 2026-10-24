DRŽAVA ULAŽE 66,3 MILIONA EVRA: U Srbiji se gradi i rekonstruiše 126 osnovnih škola

UZ PODRŠKU Svetske banke i ulaganje od 66,3 miliona evra, u Srbiji će biti rekonstruisano i izgrađeno 126 osnovnih škola, uz kompletno opremanje učionica i kabineta

Foto: D. Milovanović

Realizacija projekta je već započela, a cilj je da se učenicima pruže bolji i savremeni uslovi, što je više nego jasna i očigledna briga za budućnost zemlje.

- To je veliki investicioni projekat izgradnje, rekonstrukcije, dogradnje i opremanja škola u Srbiji, kako u gusto naseljenim, tako i u ruralnim sredinama, uz realizaciju obogaćenog jednosmenskog rada - rekao je za Kurir ministar prosvete u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković.

Resorno ministarstvo uz podršku Svetske banke sprovodi projekat unapređenja inkluzivnog osnovnog obrazovanja i vaspitanja, koji za cilj ima unapređenje nastave, sredine i uslova za učenje u odabranim osnovnim školama i podršku razvoju celodnevne škole i pravednosti u obrazovanju. U prvoj fazi odabrano je 20 škola u kojima će biti sproveden pilot-model celodnevne škole, što će učenicima omogući kvalitetniju nastavu, više vremena za učenje i dodatne aktivnosti u okviru škole.

- To je koncept koji omogućava da se uspostavi celodnevna nastava i da đaci zajedno sa nastavnicima završe i obrazovni deo, ali da istovremeno kroz slobodne aktivnosti škola povrati i vaspitni uticaj. Ideja je da se promeni način učenja i način boravka dece u obrazovnoj ustanovi. Danas dominantnu ulogu ima virtuelni svet i obrazovni sistem mora da pomogne odgajanju zdravih ličnosti, da se integrišu u društvo i da sa talentima, veštinama i stečenim obrazovanjem zauzmu svoju poziciju na tržištu - objasnio je Stanković za Kurir.

Svi regioni će imati ravnomeran proces unapređenja kvaliteta obrazovnih ustanova.

- Projekat ne podrazumeva samo rekonstrukciju i izgradnju škola već i unapređenje modela učenja i promenu kurikuluma za osnovne škole (ciljeva, sadržaja i načina organizovanja nastave i učenja, prim. aut.). Reč je o projektu koji je celovit i koji, pored saradnje sa Svetskom bankom, podrazumeva čitav paket reformi. Srbija, kao i sve zemlje, teži digitalnoj transformaciji znanja, mi smo već započeli usvajanje robotike i veštačke inteligencije u planove i programe - naglasio je Stanković

Projekat je strukturiran u tri komponente.

- U prvoj fazi projekta izabrano je 20 škola koje su u ovom trenutku najspremnije za uvođenje modela celodnevne škole, sa ciljem da se podstakne ravnomerno unapređenje obrazovnog sistema u celoj zemlji. U sklopu infrastrukturnih aktivnosti akcenat je stavljen na dva nova školska objekta koji će se graditi u okviru projekta, početak realizacije infrastrukturnih aktivnosti planiran je u 2027, a dinamika radova zavisi od procedure sprovođenja projekta.