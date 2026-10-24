Posebna zahvalnost njima! Navaro posle pobede Zvezde otkrio šta je presudilo!

Crveno-beli slavili preokretom u dramatičnoj završnici.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Iako su veći deo meča gubili od Igokee u Laktašima, a tokom druge četvrtine imali zaostatak od 19 poena, košarkaši Crvene zvezde upisali su novi trijumf u ABA ligi.

Četa Ibona Navara slavila je 81:80 u Aleksandrovcu i brzo se oporavila od poraza u prvom evroligaškom večitom derbiju protiv Partizana.

Trener crveno-belih Ibon Navaro otkrio je posle pobede šta je presudilo:

- Čestitam ekipi na pobedi. Nije bilo lako, posebno zbog psihološkog stanja u kojem smo stigli u Laktaše. Mislim da je to jedan od razloga zbog kojih smo odigrali onako loše prvo poluvreme. Igokea je bila veoma dobra u prvih 20 minuta. Rekao sam njihovom treneru da igraju mnogo bolju košarku nego što njihovi rezultati pokazuju. Posle prvog poluvremena uspeli smo da pronađemo igrače koji imaju dovoljno energije da odgovore zahtevima utakmice. Naš povratak bio je sjajan. Međutim, kada smo prišli na poen razlike, pri rezultatu 54:53, imali smo tri uzastopne izgubljene lopte. Možda smo mogli bolje da kontrolišemo taj trenutak i ranije preokrenemo situaciju na terenu. Još jednom želim da istaknem da je Igokea sjajan i veoma agresivan tim. Na kraju je odlučio jedan detalj koji je otišao na našu stranu, ali mislim da je Igokea više zaslužila pobedu od nas. - istakao je Navaro.

Foto: ABA liga/KK Igokea/M. Vuruna

Posebnu zahvalnost ima za igrače koji su nastupili, uprkos povredama ili izlaska iz istih.

- Nije lako. Moramo da pronađemo igrače koji su spremni da odgovore zahtevima svake utakmice, ali mi nemamo dva tima. Imamo samo jedan tim, sa igračima koji ne biraju takmičenje u kojem će nastupiti. Moramo da vodimo računa o njihovom zdravstvenom stanju. Vajler-Beb i Nvora imali su određene probleme i zato su ostali u Beogradu. Sa druge strane, moramo da pohvalimo i posebno cenimo trud Moneke i Kramera. Čima je imao problem sa skočnim zglobom, dok je Kramer bolestan, ali su obojica uspela da pomognu ekipi. To dovoljno govori o karakteru ovog tima. Iako su imali zdravstvenih problema, želeli su da budu tu i daju svoj doprinos.

Najbolji primer je Ognjen Dobrić, pošto se kapiten Zvezde još nije oporavio od povrede, a bio je među najefikasnijima u Laktašima.

- On ima problem sa petom. To je specifična povreda kod koje nije lako utvrditi tačno stanje, već morate da pratite situaciju iz dana u dan. Osetio je bol protiv Krke, zbog čega nije mogao da završi utakmicu. Danas se osećao dobro, ali ne znamo kako će biti sutra. Kapiten je izuzetno važan za nas, posebno zbog svog karaktera i onoga što donosi ekipi. Upravo zbog tog problema nije jednostavno doneti odluku da bude u sastavu, jer postoji mogućnost da tokom utakmice ponovo oseti bol i da posle toga više ne bude u stanju da pomogne timu. Danas je bio odličan - zaključio je Ibon Navaro.