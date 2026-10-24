Košarka

Šokantan poraz Makabija pred duel sa Crvenom zvezdom

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

24. 10. 2026. u 21:53

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VELIKAN iz Izraela razočarao pred put u Beograd!

Шокантан пораз Макабија пред дуел са Црвеном звездом

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Makabija iz Tel Aviva neočekivano su poraženi u tamošnjem prvenstvu od Makabi Rišona posle produžetka sa 93:90 (16:17, 29:17, 21:21, 16:27, 11:8).

Domaćin je odigrao dobro prvo poluvreme i posle 20 minuta je imao velikih 11 poena prednosti - 45:34.

Nije Makabi Rišon pao ni u trećem kvartalu, ali "ponos Izraela" je u četvrtom periodu pokazao reakciju, nadoknadio -20 (60:40) i uspeo da izbori produžetak.

U dodatnih pet minuta evroligaš je nekoliko puta imao prednost od jednog poena razlike, ali je rival serijom 6:1 uspeo da napravi preokret i trijumfuje.

Najefikasniji kod pobednik bio je Čons Dženkins sa 18 poena, pratio ga je Džastin Tilman sa 17. U timu iz Tel Aviva najviše se istakao Roman Sorkin sa 23, a Džejlen Hoard je stao na 13.

Podsetimo, Makabi naredni meč igra u Evroligi protiv Crvene zvezde. Utakmica u "Beogradskoj areni" na programu je u utorak od 20 časova.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Partizan krenuo po centra! On bi mogao da obuče crno-beli dres

Partizan krenuo po centra! On bi mogao da obuče crno-beli dres