Šokantan poraz Makabija pred duel sa Crvenom zvezdom

VELIKAN iz Izraela razočarao pred put u Beograd!

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Makabija iz Tel Aviva neočekivano su poraženi u tamošnjem prvenstvu od Makabi Rišona posle produžetka sa 93:90 (16:17, 29:17, 21:21, 16:27, 11:8).

Domaćin je odigrao dobro prvo poluvreme i posle 20 minuta je imao velikih 11 poena prednosti - 45:34.

Nije Makabi Rišon pao ni u trećem kvartalu, ali "ponos Izraela" je u četvrtom periodu pokazao reakciju, nadoknadio -20 (60:40) i uspeo da izbori produžetak.

U dodatnih pet minuta evroligaš je nekoliko puta imao prednost od jednog poena razlike, ali je rival serijom 6:1 uspeo da napravi preokret i trijumfuje.

Najefikasniji kod pobednik bio je Čons Dženkins sa 18 poena, pratio ga je Džastin Tilman sa 17. U timu iz Tel Aviva najviše se istakao Roman Sorkin sa 23, a Džejlen Hoard je stao na 13.

Podsetimo, Makabi naredni meč igra u Evroligi protiv Crvene zvezde. Utakmica u "Beogradskoj areni" na programu je u utorak od 20 časova.

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