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Bivši rukometaš Metaloplastike (40) iznenada preminuo u tržnom centru

Марко Паунић
Marko Paunić

22. 10. 2026. u 06:21

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TUGA!

Бивши рукометаш Металопластике (40) изненада преминуо у тржном центру

Foto: Deposit/ Anna_Om

Ljubitelji rukometa u Srbiji i Gruziji, ostali su u šoku nakon vesti da je u 40. godini života iznenada preminuo Rati Mshvilidze, nekadašnji reprezentativac Gruzije i bivši bek šabačke Metaloplastike.

Prema pisanju lokalnih medija, tragedija se dogodila iznenada u jednom tržnom centru. Mshvilidze je osetio nagle i snažne bolove, nakon čega je uspeo da uđe u najbližu apoteku kako bi potražio pomoć. Nažalost, usled snažnog srčanog udara, preminuo je na licu mesta, pre nego što je iko uspeo da reaguje.

Ljubitelji rukometa u našoj zemlji pamtiće ga po uspešnom dvogodišnjem boravku u Šapcu, gde je od 2009. do 2011. godine branio boje kultne Metaloplastike. Sa ovim klubom je nastupao i na evropskoj sceni, ostavljajući srce na terenu i pomažući razvoju mlađih generacija u regionu svojom profesionalnošću i zalaganjem na treninzima.

Mshvilidze je imao veoma raznoliku i bogatu međunarodnu karijeru, tokom koje je igrao u nekoliko jakih evropskih liga. Osim u Srbiji, sa uspehom je nastupao za: Stjarnan (Island), Trabzon (Turska), Pelister (Severna Makedonija).

Za nacionalnu selekciju Gruzije odigrao je 28 zvaničnih utakmica i postigao 112 golova. Ljubav prema ovom sportu nastavio je da prenosi i nakon završetka igračke karijere, kada se posvetio trenerskom pozivu i radu sa mladim talentima.

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