Košarka

"Zapali se Arena kad je derbi, imam veću motivaciju protiv njih!" Nikola Tanasković pred meč Partizan - Crvena zvezda (VIDEO)

М.З

21. 10. 2026. u 13:17

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Košarkaši Partizana dočekuju Crvenu zvezdu u okviru Evrolige u četvrtak od 20.45 časova. Pred ovaj meč očekivanja je izneo igrač crno-belih Nikola Tanasković.

Запали се Арена кад је дерби, имам већу мотивацију против њих! Никола Танасковић пред меч Партизан - Црвена звезда (ВИДЕО)

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Prvi večiti derbi po povratku u Partizan, jel ima neke treme, kakva su osećanja?

- Sigurno da ima uzbuđenja i pozitivne treme, uvek je lepo igrati derbi i boriti se za klub.

Kakvo je raspoloženje?

- Atmosfera i raspoloženje su na dobrom nivou, svi momci znaju šta ih čeka sutra i da treba da daju maksimum. Zvezda dolazi iz tog pobedničkog niza od četiri pobede, na nama je da odgovorimo, sa jednom borbom i agresivnošću i da odbranimo domaći teren.

Problem sa šutem za Partizan.

- Imali smo jedan period gde nismo mogli da pogodimo šut za tri poena, loše procente smo imali. Moramo da verujemo i da imamo samopouzdanje. Siguran sam da će se to u jednom momentu prelomiti, i da ćemo opet ući u samopuzdanje koje smo imali na početku sezone.

Zvezda je sigurno u boljoj formi, kako vi na to reagujete?

- Šta je bilo bilo je, dozvolili smo poraze, imali smo loše minute, pala je odbrana u ključnim momentima pogotovo u trećoj četvrtini. Ne obaziramo se više na to, idemo dalje, dolaze naredne utakmice.

Tvoj saigrač je reko kako je "ludo" što je grad podeljen na dva dela, crveno-beli i crno-beli, kako ti gledaš na to kao domaći igrač?

- To je jedan praznik i za nas i za njih, na našem je terenu, nadam se da će doći veliki broj naših navijača i da ćemo uspeti da pobedimo.

Peckanja, prozivke neke?

- Ne obaziram se previše, ne otvaram takve poruke.

Jedan si od retkih domaćih igrača koji razume kakva je ovo utakmica?

- Osećam pritisak, zapali se Arena kada je derbi. Spremim se kao i za svaku utakmicu, ali imam neku sitno veću motivaciju kada je derbi u pitanju.

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