"Zapali se Arena kad je derbi, imam veću motivaciju protiv njih!" Nikola Tanasković pred meč Partizan - Crvena zvezda (VIDEO)
Košarkaši Partizana dočekuju Crvenu zvezdu u okviru Evrolige u četvrtak od 20.45 časova. Pred ovaj meč očekivanja je izneo igrač crno-belih Nikola Tanasković.
Prvi večiti derbi po povratku u Partizan, jel ima neke treme, kakva su osećanja?
- Sigurno da ima uzbuđenja i pozitivne treme, uvek je lepo igrati derbi i boriti se za klub.
Kakvo je raspoloženje?
- Atmosfera i raspoloženje su na dobrom nivou, svi momci znaju šta ih čeka sutra i da treba da daju maksimum. Zvezda dolazi iz tog pobedničkog niza od četiri pobede, na nama je da odgovorimo, sa jednom borbom i agresivnošću i da odbranimo domaći teren.
Problem sa šutem za Partizan.
- Imali smo jedan period gde nismo mogli da pogodimo šut za tri poena, loše procente smo imali. Moramo da verujemo i da imamo samopouzdanje. Siguran sam da će se to u jednom momentu prelomiti, i da ćemo opet ući u samopuzdanje koje smo imali na početku sezone.
Zvezda je sigurno u boljoj formi, kako vi na to reagujete?
- Šta je bilo bilo je, dozvolili smo poraze, imali smo loše minute, pala je odbrana u ključnim momentima pogotovo u trećoj četvrtini. Ne obaziramo se više na to, idemo dalje, dolaze naredne utakmice.
Tvoj saigrač je reko kako je "ludo" što je grad podeljen na dva dela, crveno-beli i crno-beli, kako ti gledaš na to kao domaći igrač?
- To je jedan praznik i za nas i za njih, na našem je terenu, nadam se da će doći veliki broj naših navijača i da ćemo uspeti da pobedimo.
Peckanja, prozivke neke?
- Ne obaziram se previše, ne otvaram takve poruke.
Jedan si od retkih domaćih igrača koji razume kakva je ovo utakmica?
- Osećam pritisak, zapali se Arena kada je derbi. Spremim se kao i za svaku utakmicu, ali imam neku sitno veću motivaciju kada je derbi u pitanju.
Preporučujemo
Udarac za Bajern: Protiv Arsenala bez kapitena - preminuo mu otac
21. 10. 2026. u 12:18
Rijera nasmejan izašao na trening Zvezde, pa šmekerskim potezom oduševio sve na Marakani
21. 10. 2026. u 11:46
HRVATI ZGROZILI CEO REGION! Opet bi da kolju Srbe i spremaju novi Jasenovac
21. 10. 2026. u 11:46 >> 12:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tip predlaže Ligu šampiona
Večeras poćinje treće kolo grupne faze Lige šampiona, a mi smo vam odbrali nekoliko utakmica i sastavili veoma zanimljiv tiket od njih.
20. 10. 2026. u 07:15
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)