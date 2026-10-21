Košarka

Evroliga prelomila! Evo ko će suditi meč Partizan - Crvena zvezda

М.П.

21. 10. 2026. u 13:10

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Košarkaši Partizana i Crvene zvezde u četvrtak će po prvi put odmeriti snage ove sezone i to u okviru sedmog kola Evrolige.

Евролига преломила! Ево ко ће судити меч Партизан - Црвена звезда

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Elitno takmičenje odredilo je i arbitre za taj susret.  Crno-beli jure prekid serije od tri poraza, a istovremeno tragaju za pojačanjima pošto su pomenuti neuspesi očigledno pokazali da je timu iz Humske potrebno osveženje u sastavu.

Stoga je pikirano jedno baš jako ime u vidu Kevina Portera Džuniora, a pronađeno je i rešenje na poziciji centra. 

Što se tiče tima sa Malog Kalemegdana koji je imao nešto slabiji početak, izabranici Ibona Navara vezali su četiri vezane pobede, a u međuvremenu su dobili i veliko pojačanje pošto je među crvene-bele stigao centar Kristijan Koloko. 

Bukmejkeri su najpre dali veće šanse Partizanu za pobedu, ali se situacija potom drastično promenila. 

Forma nikad ništa ne znači u derbiju, a ostaje da se vidi koliko će na rezultat imati deljenje pravde sudijske trojke koju će na ovom duleu činiti: Karlos Peruga, Boris Rižik i Tomas Bisuel.

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