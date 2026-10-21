Evroliga prelomila! Evo ko će suditi meč Partizan - Crvena zvezda
Košarkaši Partizana i Crvene zvezde u četvrtak će po prvi put odmeriti snage ove sezone i to u okviru sedmog kola Evrolige.
Elitno takmičenje odredilo je i arbitre za taj susret. Crno-beli jure prekid serije od tri poraza, a istovremeno tragaju za pojačanjima pošto su pomenuti neuspesi očigledno pokazali da je timu iz Humske potrebno osveženje u sastavu.
Stoga je pikirano jedno baš jako ime u vidu Kevina Portera Džuniora, a pronađeno je i rešenje na poziciji centra.
Što se tiče tima sa Malog Kalemegdana koji je imao nešto slabiji početak, izabranici Ibona Navara vezali su četiri vezane pobede, a u međuvremenu su dobili i veliko pojačanje pošto je među crvene-bele stigao centar Kristijan Koloko.
Bukmejkeri su najpre dali veće šanse Partizanu za pobedu, ali se situacija potom drastično promenila.
Forma nikad ništa ne znači u derbiju, a ostaje da se vidi koliko će na rezultat imati deljenje pravde sudijske trojke koju će na ovom duleu činiti: Karlos Peruga, Boris Rižik i Tomas Bisuel.
Preporučujemo
Ana Ivanović otkrila sa kim je provela odmor u Italiji
21. 10. 2026. u 07:07
Srpski sudija otišao da zavede red u Turskoj!
21. 10. 2026. u 06:19
Nikola Jokić u neverici! NBA liga samo što je počela desilo se ovo
21. 10. 2026. u 06:09
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tip predlaže Ligu šampiona
Večeras poćinje treće kolo grupne faze Lige šampiona, a mi smo vam odbrali nekoliko utakmica i sastavili veoma zanimljiv tiket od njih.
20. 10. 2026. u 07:15
"Nikola Jokić je dobar, ali Luka Dončić je bolji!"
Bivši košarkaš Jute nema dilemu.
18. 10. 2026. u 07:31 >> 07:16
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)