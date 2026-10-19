"Zaista je lepo videti da su se navijači Partizana vratili u dvoranu..." Bivši košarkaš Zvezde o crno-belima u Evroligi

Bivši igrač Zvezde Milutin Aleksić gostovao je na TV Una u emisiji "SportUna" gde je komentarisao pre svega meč Partizana protiv Panatinaikosa koji je odigran u prepunoj Beogradskoj areni.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

- Prvo, sjajna atmosfera. Bio sam na utakmici. Zaista je lepo videti da se Partizanovi navijači, iz bilo kog razloga, vrate u dvoranu. A voleo bih da tako i nastave, jer smatram da igrači Partizana u ovom momentu i dalje igraju dobru košarku, samo što je na red došla jedna serija protivnika koji su apsolutni favoriti da budu na Fajnal-foru. Samim tim, to je i realnost u razmeni snaga zato što jednostavno imamo preko puta ekipu koja dugo nije tako sastavljena.

Ponovio je da navijači Partizana moraju da shvate i da loši procenti nekada dolaze od prevelikog umora, a postava crno-belih je u poslednjih deset dana bila dosta opterećena. Naročito nosioci igre.

- Publika koja misli da je u lošem procentu problem, ti loši procenti dolaze od premora. Počinje od Karlika, ali Karlik je počeo da bude dosta postovan od strane visokih igrača na preuzimanju - umaraju ga u odbrani. Izmaraju ga do te mere da on posle u napadu gubi snagu. Da povučemo tu paralelu sa Batlerom, prošle godine kad je bio dominantan kao kreator u Crvenoj zvezdi i ove sezone u mnogo slučajeva smo imali situaciju kada se upravo dominantan igrač na poziciji pleja izmara tako što se na njega spuštaju lopte, odnosno kada ostaje u 'mismeču'. To se sad dešava i Karliku, treba da bude podržan pre svega od Vildoze kada ulazi u igru, da preuzima što više kreativnosti, što više odgovornosti. Fali to Partizanu, Vildoza ima taj potencijal u sebi. Pajola je neko ko, čini mi se, nema takvu vrstu kreacije da on može da odradi neke tehničke zadatke koji mu se daju. I on to radi korektno.

Kaže da ne želi da priča hvalospeve o Pajoli, ali da Partizan igra dobru košarku kada se sveukupno uzme u obzir.

- Ne možemo očekivati od Pajole, ne bi bilo fer da, ja ću žargonski reći, ložimo Partizanovu publiku, da je to nivo i kvalitet igrača koji može da sam preuzme inicijativu i da obezbedi Partizanu neku vrstu dostojne zamene za Karlika koji je na klupi. I zato hoću da skrenem pažnju da Partizan igra dobru košarku s obzirom na to kakvu klupu ima. Ovo su samo velike, jake ekipe. Čini mi se da je Panatinaikos od prvog momenta shvatio ozbiljnost. Ona atmosfera je podigla igrače.

Partizan obično pada u završnicama, a kaže da bi voleo da njegov omiljeni igrač Nikola Tanasković zaigra bolje.

- Te završnice su malo pokazatelj umora. Voleo bih da jedan od mojih omiljenih igrača u Partizanu Nikola Tanasković, iskoristi upravo ovakve utakmice da shvati koliko mora brže, jače, energičnije da igra, jer jednostavno ima ogroman potencijal. Igra dobru sezonu. Ovo su neki pokazatelji kako te realizacije moraju na ovom nivou da izgledaju još moćnije.