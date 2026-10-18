Delije će ovo oduševiti! Evo šta je uradio Nikola Jović, a tiče se Zvezde (FOTO)

Veliku podršku dobili su košarkaši Crvene zvezde iz Amerike.

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Naime, krilni košarkaš Majamija Nikola Jović je na svom Instagram profilu podelio stori koji će oduševiti sve navijače Zvezde.

Snimak je nastao nakon što je Đurišić napustio igru nakon odličnog izdanja na terenu.

Ujedno, deljenje ove objave nekadašnji košarkaš Mege pokazao je koliko je privržen Crvenoj zvezdi, ujedno je poslao poruku podrške saigraču iz reprezentacije koji polako hvata formu nakon oporavka od povrede zbog koje je sam početak sezone.

FOTO: Printskrin/Instagram/nikolajovicc

Đurišić je u pobedi Zvezde nad Parizom 90:81 Za nešto manje od 15 minuta na parketu postigao 11 poena, uz šut iz igre 4 od 6. Dodao je i četiri skoka. Imao je indeks korisnosti +7.