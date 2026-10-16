"Svaki vikend igramo na stadionu koji je puno veći od ovog!" Kapiten Ajaksa nije impresioniran Hajdukovim Poljudom
Fudbaleri Ajaksa izgubili su od Hajduka u Splita 2:1. Nakon meča, kapiten Ajaksa nije krio nezadovoljstvo, a osvrnuo se i na stadion i navijače domaćeg tima.
Dejvi Klasen nije bio očaran Poljudom, niti se uplašio divljanja na tribinama zbog čega su fudbaleri morali da odu u svlačionicu u samom finišu utakmice. Baš nije hteo da iskoristi to kao opravdanje za poraz.
- To ne bi smelo da bude opravdanje. Mi svaki vikend igramo na stadionu koji je puno veći od ovoga. Na kraju krajeva, mi smo ti koji su omogućili da ovde nastane takvo slavlje. Sami smo si krivi - rekao je Klasen.
Iskusni vezista bio je krivac za prvi gol.
- Dobio sam loptu iza sebe. Mislim da sam tu situaciju morao da rešim tako da srušim protivničkog igrača - samokritičan je Klasen.
Njegov saigrač Juri Bas takođe je bio samokritičan.
- Prvo poluvreme smo počeli jako loše, što se tiče intenziteta, duela i kvaliteta igre s loptom. U drugom poluvremenu malo smo podigli nivo igre, ali u prvom smo zaista previše toga propustili. Imao sam osećaj da su nas potpuno natrčali i nadjačali u duelima. To je kombinacija pravilnog postavljanja i želje da dobiješ meč. Nismo mogli da im pariramo - dodao je Bas.
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