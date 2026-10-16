JEDNA ZEMLJA, JEDNA REPREZENTACIJA! Velika imena srpskog fudbala uz kampanju FSS!
Akciju „Ja navijam za Srbiju“ podržale mnoge sportske legende i treneri.
Posle sjajnih reakcija javnosti na emotivni video-spot sa decom i poruku da je navijanje za reprezentaciju svoje zemlje lep, plemenit i patriotski čin, kampanja Fudbalskog saveza Srbije „JA NAVIJAM ZA SRBIJU“ dobija novu snagu.
Ideji koja ima za cilj da vrati kult nacionalnog tima i probudi osećaj ponosa i pripadnosti, pridružuju se neka od najvećih imena srpskog fudbala.
„JEDNA ZEMLjA, JEDNA REPREZENTACIJA. MOJA SRBIJA!“ – poruka je koja ujedinjuje generacije, briše klupske boje i podseća da postoji jedan dres koji je zajednički svima nama.
Svoju podršku kampanji dali su istaknuti srpski treneri koji sa uspehom grade karijere u inostranstvu: Marko Nikolić (AEK Atina), Vladan Milojević (Šangaj Šenhua) i Slaviša Jokanović (Bazel), kao i selektor ženskog A tima i dobitnica priznanja za trenera godine, Lidija Stojkanović.
Uz njih su stali i nekadašnji asovi nacionalnog tima Milan "Lane" Jovanović, Zoran "Bambi" Tošić, Stanislav Karasi... fudbaleri koji su u različitim epohama sa ponosom nosili dres Srbije i ostavili dubok trag u istoriji ovdašnjeg fudbala.
Posebnu težinu kampanji daju poruke aktuelnih reprezentativaca kapiten Dušana Tadića, Nemanje Gudelja, Mihajla Cvetkovića, Saše Lukića, Filipa Stankovića... koji svojim primerom pokazuju da ljubav prema nacionalnom timu povezuje iskustvo i mladost, prošlost, sadašnjost i budućnost srpskog fudbala.
Svi oni imaju različite karijere, generacije i fudbalske priče. Ali jednu zajedničku poruku. I jedan zajednički grb.
Kampanja „JA NAVIJAM ZA SRBIJU“ nastavlja da okuplja ljude koji znaju šta znači predstavljati svoju zemlju, sa željom da se taj osećaj prenese na nove generacije. Da deca u Srbiji, pored najvećih svetskih zvezda, svoje idole prepoznaju i u momcima koji igraju za njihovu reprezentaciju. Da sa ponosom nose njihove dresove, dolaze na stadion i navijaju za Srbiju.
Jer klubovi nas ponekad dele, ali reprezentacija mora da nas spaja.
JEDNA ZEMLjA. JEDNA REPREZENTACIJA. MOJA SRBIJA!
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