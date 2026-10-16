Fudbal

NAREDNI RIVAL ZVEZDE PUCA OD SAMOPOUZDANJA: Možemo da osvojimo Ligu konferencije!

У. Ћ.

16. 10. 2026. u 16:38

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Danski predstavnik je na startu takmičenja savladao Bragu sa 3:0

НАРЕДНИ РИВАЛ ЗВЕЗДЕ ПУЦА ОД САМОПОУЗДАЊА: Можемо да освојимо Лигу конференције!

FOTO: FK Crvena zvezda

Crvena zvezda će u narednom kolu Lige konferencije dočekati Kopenhagen, koji u duel sa srpskim šampionom ulazi posle ubedljivog trijumfa i sa velikim ambicijama.

Danski predstavnik je na startu takmičenja savladao Bragu sa 3:0, a njegove poruke nakon utakmice jasno pokazuju da se ne zadovoljava samo dobrim rezultatom.

Koliko daleko idu očekivanja u Kopenhagenu, otkrio je Rodrigo Ueskas. Meksički desni bek vratio se na teren posle godinu dana pauze zbog teške povrede prednjih ukrštenih ligamenata, odigravši poslednjih 20 minuta protiv Brage, a nakon utakmice otvoreno je govorio o osvajanju trofeja.

- Bićemo šampioni i osvojićemo duplu krunu. Zapravo, osvojićemo triplu krunu zajedno sa Ligom konferencije! Borimo se da osvojimo sve. Biće nam potrebni svi igrači, kompletan stručni štab i navijači, ali ići ćemo do kraja. Naravno da možemo da osvojimo Ligu konferencije.

Slične ambicije ima i trener Bo Svenson, koji smatra da pobede poput one protiv Brage predstavljaju važan korak ka ciljevima koje je klub postavio u sva tri takmičenja.

- Imamo zacrtan cilj da napravimo razliku u tri takmičenja, a pobede poput ove nam pomažu u tome. Jedna je stvar to što nam pomaže da dobro započnemo Ligu konferencija, ali takođe pomaže i unutar same ekipe da shvatimo ko smo, šta treba da budemo i šta je to što moramo da nastavimo da negujemo.

Crvena zvezda će dočekati Dance sa željom da popravi utisak sa otvaranja takmičenja. Crveno-beli su u prvom kolu poraženi od Lugana rezultatom 3:2 na AIL Areni, iako su do 84. minuta imali prednost od 2:1. Švajcarski tim je u završnici preokrenuo rezultat, pa će ekipa iz Beograda protiv samouverenog Kopenhagena tražiti priliku da dođe do bodova.

Standings provided by Sofascore

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TREBA IH STRELJATI! Tramp ljut, oglasio se o američkim vojnim operacijama

"TREBA IH STRELjATI!" Tramp ljut, oglasio se o američkim vojnim operacijama