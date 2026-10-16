NAREDNI RIVAL ZVEZDE PUCA OD SAMOPOUZDANJA: Možemo da osvojimo Ligu konferencije!
Danski predstavnik je na startu takmičenja savladao Bragu sa 3:0
Crvena zvezda će u narednom kolu Lige konferencije dočekati Kopenhagen, koji u duel sa srpskim šampionom ulazi posle ubedljivog trijumfa i sa velikim ambicijama.
Danski predstavnik je na startu takmičenja savladao Bragu sa 3:0, a njegove poruke nakon utakmice jasno pokazuju da se ne zadovoljava samo dobrim rezultatom.
Koliko daleko idu očekivanja u Kopenhagenu, otkrio je Rodrigo Ueskas. Meksički desni bek vratio se na teren posle godinu dana pauze zbog teške povrede prednjih ukrštenih ligamenata, odigravši poslednjih 20 minuta protiv Brage, a nakon utakmice otvoreno je govorio o osvajanju trofeja.
- Bićemo šampioni i osvojićemo duplu krunu. Zapravo, osvojićemo triplu krunu zajedno sa Ligom konferencije! Borimo se da osvojimo sve. Biće nam potrebni svi igrači, kompletan stručni štab i navijači, ali ići ćemo do kraja. Naravno da možemo da osvojimo Ligu konferencije.
Slične ambicije ima i trener Bo Svenson, koji smatra da pobede poput one protiv Brage predstavljaju važan korak ka ciljevima koje je klub postavio u sva tri takmičenja.
- Imamo zacrtan cilj da napravimo razliku u tri takmičenja, a pobede poput ove nam pomažu u tome. Jedna je stvar to što nam pomaže da dobro započnemo Ligu konferencija, ali takođe pomaže i unutar same ekipe da shvatimo ko smo, šta treba da budemo i šta je to što moramo da nastavimo da negujemo.
Crvena zvezda će dočekati Dance sa željom da popravi utisak sa otvaranja takmičenja. Crveno-beli su u prvom kolu poraženi od Lugana rezultatom 3:2 na AIL Areni, iako su do 84. minuta imali prednost od 2:1. Švajcarski tim je u završnici preokrenuo rezultat, pa će ekipa iz Beograda protiv samouverenog Kopenhagena tražiti priliku da dođe do bodova.
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