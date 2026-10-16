Šampionke zdravih navika: Fudbal za devojčice nikada nije samo igra (VIDEO)

Petnaest minuta i šest žena: tri generacije fudbalerki, jedna majka i jedna psihološkinja.

FOTO: FSS

Film koji danas objavljujemo nastao je u okviru projekta „Šampionke zdravih navika“. U njemu šest sagovornica priča o onome što fudbal ostavi u devojčici, daleko od terena i dugo posle poslednjeg zvižduka.

Lidija Stojkanović, selektorka A tima, priča iz dva ugla. Prvo kao devojčica koja je i sama odrastala uz fudbal, a onda kao uspešan trener koji danas gleda druge devojčice kako prolaze kroz isto.

Dejana Stefanović, reprezentativka, govori o tome šta joj je fudbal bio dok je odrastala. Mesto na koje je odlazila kada joj je trebalo da se skloni od svega ostalog.

Andrea Manojlović i Nada Joksić, dve mlade reprezentativke, pričaju o tome šta im fudbal znači sada dok su aktivne.

Sandra Sremčević, potpredsednica FSS, ali u ovom filmu pre svega majka fudbalerke, prati ćerkin put kroz fudbal, od devojčice do stabilne mlade žene.

Marija Srećkov Pavlović, psihološkinja, objašnjava zašto se to dešava. Šta teren radi za samopouzdanje i zašto je to mesto gde se uči da se greška preživi.

Svaka iz svog ugla, a izlazi isto.

Fudbal uči devojčice da donose odluke, da se bore i da veruju u sebe. Daje im tim, otvorenu komunikaciju i podršku. Daje im osećaj da negde pripadaju. Fudbal je i lekovit, iako to retko tako nazivamo.

I nauči ih nešto što se teško nauči bilo gde drugde. Da nikada nisu same. Kad padnu, podižu se zajedno.

Zato fudbal za devojčice nikada nije samo igra. To je pobeda na terenu i u životu.