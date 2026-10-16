"To je nedopustivo!" U Realu besni zbog novog ispada prvog čoveka La lige

"Duboko uvredljiva, moralno odbojna i institucionalno nedostojna izjava"

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Fudbalski klub Real saopštio je danas, odgovarajući na izjavu predsednika La Lige Havijera Tebasa, da je apsolutno nedopustivo poređenje kluba sa metodama nacističkog režima.

Tebas je danas rekao da metode rada rukovodstva Reala podsećaju na one koje je koristio Jozef Gebels, ministar propagande nacističkog režima.

- Real smatra apsolutno nedopustivim i izuzetno ozbiljnim to što jedan pojedinac, koji obavlja dve visoke i odgovorne funkcije u španskom fudbalu, poseže za poređenjem sa propagandnim metodama nacističkog režima kako bi diskreditovao naš klub, njegovo rukovodstvo i njegov televizijski kanal. Činjenica da je naknadno pojasnio kako ne misli na nacističku ideologiju nimalo ne umanjuje duboko uvredljiv, moralno odbojan i institucionalno nedostojan karakter njegovih izjava - stoji u saopštenju kraljevskog kluba.

Ove izjave, smatraju "blankosi", predstavljaju još jednu epizodu u nizu učestalih napada Tebasa na Real, njegovog predsednika i njegove medijske kanale.

- Neprihvatljivo je što on koristi pitanja, izveštaje ili mišljenja novinara koji nisu povezani sa klubom kako bi izneo optužbe protiv nas, pripisujući nam postupke trećih lica za koje ne snosimo apsolutno nikakvu odgovornost - dodaju iz Reala.