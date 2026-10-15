Posle pobede nad Partizanom: Obradovića sačekala očajna vest!
Panatinaikos oslabljen pred gostovanje Hapoel Tel Avivu.
Košarkaši Panatinaikosa nastavili su dominaciju Evroligom i posle gostovanja Partizanu.
Sedmostruki šampion Starog kontinenta protutnjao je pred "grobarima" i slavio 17 poena razlike (72:55), iako su crno-beli bili blizu preokreta u jednom momentu, kada su spustili na četiri koša minusa.
Ipak, kvalitet Atinjana je došao do izrašaja u drugom poluvremenu, pa su sa skorom 5-0 ostali jedina neporažena ekipa na evroligaškoj tabeli.
Međutim, trijumf u Beogradskoj areni, četa Željka Obradovića, platila je novom povredom. Posle Kendrika Nana, Kostasa Slukasa i Isaka Bonge, na spisku onih koji će morati da odsustvuju našao se i Nikos Rogavopulos.
Iskusni as je doživeo povredu lože leve noge. Poslednji pregledi su potvrdili da je nastalo istegnuće mišića u tom predelu, a što je još gore po Grka, tokom prijateljskog meča protiv Marusija zaradio je kontuziju na istoj nozi, zbog čega će morati na duže mirovanje.
Nikos je već počeo sa odlascima na terapije, dok će medicinski tim PAO pažljivo pratiti njegovo stanje, zbog ovako teške povrede.
Podsetimo, Rogavopulos je u utakmici protiv Partizana bio na parketu devet minuta i upisao tri poena, ali posle izlaska sa parketa, više se nije vraćao u igru.
U dosadašnjem toku evroligaške sezone, u tri odigrana duela imao je prosečno 8,3 poena, dva skoka i 1,3 asistenciju.
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