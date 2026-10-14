Nemci besni zbog Srbina i onog šta je uradio: Igrao je kao đubre

Tripić na udaru tamošnjih medija

Foto: Tanjug/Carina Johansen/NTB via AP

Fudbaleri Bajerna iz Minhena doživeli su neprijatno iznenađenje u Norveškoj, gde su protiv Vikinga odigrali 3:3, a u centru pažnje nemačkih medija našao se kapiten domaćeg tima Zlatko Tripić.

Bivši fudbaler Grojter Firta, momak koji ima srpsko poreklo, bio je jedan od junaka istorijskog rezultata, a posebno se istakao u duelu sa Majklom Oliseom, koji je u završnici utakmice izgubio živce i zaradio crveni karton.

Najviše pažnje privukla je izjava sportskog direktora Bajerna Maksa Eberla, koji nije imao reči hvale za način na koji je Trpić vodio duel sa francuskim reprezentativcem.

- Izvinite, igrao je kao đubre. Želeo je da pobedi. Ali, dozvolili smo da nas isprovocira i postigao je ono što je hteo – da jedan naš igrač bude isključen – poručio je Eberl.

Tripić, međutim, nije skrivao zadovoljstvo zbog načina na koji se utakmica odvijala. Kapiten Vikinga priznao je da je namerno pokušavao da izbaci Olisea iz takta, a trenutak kada je zvezda Bajerna isključena dočekao je sa osmehom.

- To je fantastično! Da se takav igrač, koji će verovatno jednog dana osvojiti Zlatnu loptu, nervira zbog jednog momka iz Oftebra i Lingdala – rekao je Tripić.

Norveški klub za koji nastupa slavi ga kao „kralja Stavangera“, a posle utakmice nije imao dilemu ko je pobedio u psihološkom nadmudrivanju.

- Sve provokacije i sitne čarke bile su unapred isplanirane. Nije trebalo da mu ovde bude previše udobno. Uspelo mi je da mu skrenem pažnju sa onoga što izvanredno radi. Na kraju je izgubio kontrolu i bacio mi loptu u lice. Imam osećaj da sam dobio taj duel – objasnio je kapiten Vikinga.

Tripić nije bio važan samo zbog sukoba sa Oliseom. Kapiten norveškog tima upisao je i dve asistencije, učestvujući u golovima koji su domaćinima doneli veliki rezultat.

Bajern je uspeo da preokrene rezultat i povede sa 3:2, ali je isključenje Olisea promenilo završnicu. Viking je potom stigao do izjednačenja i osvojio bod protiv jednog od najvećih evropskih klubova.

Nemački mediji zato Tripića opisuju kao igrača koji je istovremeno pravio razliku fudbalskim umećem i psihološkim pritiskom na protivnika.

A za Olisea je posledica posebno bolna: zbog isključenja propustiće naredni meč Bajerna protiv Arsenala u Ligi šampiona.