Spisak Zvezde za Lugano: Rijera poveo 22 igrača, nema Kataija, Ivanića, Lukasena...

Crveno-beli oslabljeni u Švajcarskoj

Foto: FK Crvena zvezda/Facebook

Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su u Švajcarsku, gde ih u četvrtak od 18 časova i 45 minuta očekuje duel prvog kola ligaške faze Lige konferencije protiv ekipe Lugana.

Šef stručnog štaba crveno-belih Albert Rijera za ovo premijerno evropsko gostovanje odlučio je da povede 22 fudbalera.

Na spisku putnika nalaze se:

Golmani: Mateus, Savo Radanović, Ivan Guteša;

Odbrana: Juta Nakajama, Miloš Veljković, Frenklin Tebo Učena, Stefan Gudelj, Matej Strika, Mihailo Ristić;

Vezni red: Mahmudu Bađo, Rade Krunić, Matej Gaštarov, Tomas Handel, Timi Maks Elšnik, Vasilije Kostov, Dimitrije Šarić, Je Gon Kim, Kristijan Balov, Vladimir Lučić, Mo Čam;

Napad: Marko Arnautović, Bamba Dijeng.

Na spisku nema Aleksandra Kataija, koji je suspendovan od strane kluba, Mirka Ivanića, Loizosa Loizua, Derika Lukasena i suspendovanih Osmana Bukarija i Mohameda Abu Fanija.