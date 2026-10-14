Spisak Zvezde za Lugano: Rijera poveo 22 igrača, nema Kataija, Ivanića, Lukasena...
Crveno-beli oslabljeni u Švajcarskoj
Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su u Švajcarsku, gde ih u četvrtak od 18 časova i 45 minuta očekuje duel prvog kola ligaške faze Lige konferencije protiv ekipe Lugana.
Šef stručnog štaba crveno-belih Albert Rijera za ovo premijerno evropsko gostovanje odlučio je da povede 22 fudbalera.
Na spisku putnika nalaze se:
Golmani: Mateus, Savo Radanović, Ivan Guteša;
Odbrana: Juta Nakajama, Miloš Veljković, Frenklin Tebo Učena, Stefan Gudelj, Matej Strika, Mihailo Ristić;
Vezni red: Mahmudu Bađo, Rade Krunić, Matej Gaštarov, Tomas Handel, Timi Maks Elšnik, Vasilije Kostov, Dimitrije Šarić, Je Gon Kim, Kristijan Balov, Vladimir Lučić, Mo Čam;
Napad: Marko Arnautović, Bamba Dijeng.
Na spisku nema Aleksandra Kataija, koji je suspendovan od strane kluba, Mirka Ivanića, Loizosa Loizua, Derika Lukasena i suspendovanih Osmana Bukarija i Mohameda Abu Fanija.
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