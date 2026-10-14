Nije mogao više da ćuti! Martinez isprozivao čelnike Mančester junajted
Defanzivac Mančester Junajteda Lisandro Martines kritikovao je rukovodstvo "crvenih đavola".
On je rukovostvu stavio na teret da nije dovoljno ojačalo ekipu pred borbe u Ligu šampiona, i to nakon poraza od Atletiko Madrida 2:0.
Tim porazom se negativan niz Mančestera uvećao na pet utakmica bez pobede. Poslednju su ostvarili 10. septembra protiv Sabaha.
Martines smatra da odgovornost ne treba da snose samo igrači i trener...
- Prošle sezone smo odradili fantastičan posao i sada očekujemo više od rukovodstva. Potrebno nam je više igrača kako bismo mogli da se takmičimo, jer i mnogi drugi klubovi dovode pojačanja - izjavio je Martines za Amazon Prime.
On je priznao da je Atletiko zaslužio pobedu, ali smatra da su potrebna veća ulaganja u tim.
- Atletiko ima sjajnu ekipu i zaslužio je pobedu. Ali očekujem više ulaganja. Apsolutno. Očekujem više od našeg tehničkog direktora Džejsona Vilkoksa. Moram da budem iskren – mi kao igrači moramo da pružimo više. Međutim, važno je i da se izgradi dovoljno snažan sastav kako bismo bili spremni za ovakve utakmice. Večeras je lako okriviti trenera, lako je okriviti igrače, ali moramo da pogledamo i druge segmente kluba - poručio je argentinski defanzivac.
Njegove reči ne zvuče kao prazne kritike, posebno ako se uzme u obzir da klub nije doveo nijedno pojačanje u napadu, niti konkurenciju Luku Šou na levom beku. Klub je potrošio 155 miliona funti na trojicu vezista.
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