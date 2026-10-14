Fudbal

Nije mogao više da ćuti! Martinez isprozivao čelnike Mančester junajted

Александар Илић
Aleksandar Ilić

14. 10. 2026. u 11:05

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Defanzivac Mančester Junajteda Lisandro Martines kritikovao je rukovodstvo "crvenih đavola".

Није могао више да ћути! Мартинез испрозивао челнике Манчестер јунајтед

FOTO: Adam Davy / PA Images / Profimedia

On je rukovostvu stavio na teret da nije dovoljno ojačalo ekipu pred borbe u Ligu šampiona, i to nakon poraza od Atletiko Madrida 2:0. 

Tim porazom se negativan niz Mančestera uvećao na pet utakmica bez pobede. Poslednju su ostvarili 10. septembra protiv Sabaha. 

Martines smatra da odgovornost ne treba da snose samo igrači i trener... 

- Prošle sezone smo odradili fantastičan posao i sada očekujemo više od rukovodstva. Potrebno nam je više igrača kako bismo mogli da se takmičimo, jer i mnogi drugi klubovi dovode pojačanja - izjavio je Martines za Amazon Prime.

On je priznao da je Atletiko zaslužio pobedu, ali smatra da su potrebna veća ulaganja u tim. 

- Atletiko ima sjajnu ekipu i zaslužio je pobedu. Ali očekujem više ulaganja. Apsolutno. Očekujem više od našeg tehničkog direktora Džejsona Vilkoksa. Moram da budem iskren – mi kao igrači moramo da pružimo više. Međutim, važno je i da se izgradi dovoljno snažan sastav kako bismo bili spremni za ovakve utakmice. Večeras je lako okriviti trenera, lako je okriviti igrače, ali moramo da pogledamo i druge segmente kluba - poručio je argentinski defanzivac.

Njegove reči ne zvuče kao prazne kritike, posebno ako se uzme u obzir da klub nije doveo nijedno pojačanje u napadu, niti konkurenciju Luku Šou na levom beku. Klub je potrošio 155 miliona funti na trojicu vezista. 

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