TUŽNA SUDBINA LEGENDE! Odbio 10 miliona, a sad kopa po kontejnerima: Tražim nešto da pojedem
Nije hteo da izda državu, sada je na dnu
Kubanska bokserska ikona, trostruki olimpijski i šestostruki svetski šampion, Feliks Savon (59), postao je beskućnik. Društvenim mrežama proširio se potresan video-snimak na kojem se vidi kako nekadašnji velikan svetskog sporta, u pocepanoj odeći na ulici, traži hranu među smećem.
Na snimku koji je šokirao planetu, zabeležen je kratak razgovor između bivšeg šampiona i prolaznika koji ga je prepoznao iz automobila:
- Šampione, šta to radiš? Šta se desilo? - upitao je zaprepašćeni vozač.
- Skupljam hranu. Tražim nešto da pojedem... - odgovorio je vidno iscrpljeni Savon.
Teško je poverovati da je reč o čoveku koji je devedesetih godina prošlog veka mogao da bude jedan od najbogatijih sportista na planeti. U vreme najveće slave, američki promoteri nudili su mu basnoslovne ugovore vredne preko 10 miliona dolara za profesionalne borbe protiv Majka Tajsona i Evandera Holifilda.
Međutim, pošto je profesionalni sport na Kubi tada bio strogo zabranjen, prelazak među profesionalce značio bi bekstvo iz zemlje i izdaju režima. Savon je sve ponude glatko odbio, ostajući veran domovini i amaterskom boksu uz čuvenu rečenicu: „Šta je 10 miliona dolara u poređenju sa ljubavlju 11 miliona Kubanaca?“
Tokom karijere, bokser sa nadimkom „Veliko dete“ zabeležio je 258 pobeda (čak 158 nokautom). Zlatne olimpijske medalje osvajao je u Barseloni 1992, Atlanti 1996. i Sidneju 2000. godine. Povukao se 2001. kao živa legenda.
Ipak, njegov život krenuo je po zlu van ringa. Savon je 2018. godine uhapšen i osuđen na 11 godina zatvora zbog optužbi za seksualno zlostavljanje maloletnika. Nakon što je odslužio šest godina, pušten je na slobodu 2024. godine.
Bez novca, porodice i podrške sistema za koji je nekada prolivao krv i znoj, jedan od najvećih teškaša koje je svet ikada video danas luta ulicama i bori se za puko preživljavanje.
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