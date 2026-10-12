Košarka

Šta će reći Grobari? Najomraženiji igrač kod navijača Partizana se oglasio uoči dolaska Panatinaikosa!

Новости онлине/С.С.

12. 10. 2026. u 20:01

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Crno-beli u utorak dočekuju sedmostrukog prvaka Evrope.

Шта ће рећи Гробари? Најомраженији играч код навијача Партизана се огласио уочи доласка Панатинаикоса!

Giorgos Arapekos / Zuma Press / Profimedia

Košarkaši Partizana otvaraju novo "duplo kolo" Evrolige u utorak (20.30) utakmicom protiv Panatinaikosa u Areni, koga sa klupe predvodi bivši trener crno-belih Željko Obradović.

"Zeleni" iz Atine važe za velikog favorita, budući da su uz Valensiju jedina neporažena ekipa u dosadašnjem delu sezone (4-0), dok su Beograđani u prošlom kolu prvi put poklekli na gostovanju Real Madridu i sada su na skoru (3-1).

Nema sumnje da će "grobari" prirediti spektakularan doček Obradoviću, ali i najomraženijem igraču kome grehe još nisu oprostili. U pitanju je Geršon Jabusele, čijom je krivicom Partizan ostao bez fajnal-fora u petoj utakmici Top 8 faze, kada je francuski centar bio član madridskog Reala.

Tada je Jabusele isprovocirao tuču, udarivši Pi Džej Doužera (sadašnjeg igrača Efesa) u koju su se uključili svi igrači, a sa klupe Partizana je komandovao upravo Željko Obradović. Real je na kraju neverovatnim preokretom slavio i otišao na završni turnir Evrolige, ali navijači Partizana još pamte Jabuseleov neprimeren gest. 


Sada se Francuz oglasio pred dolazak u Beograd i na društvenim mrežama ostavio sledeću poruku:

- Nova nedelja, isti ciljevi - kratko je napisao Jabusele.

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