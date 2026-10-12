"ŠTA DOĐAVOLA DA RADIM?!" Deni Avdija u duelima sa Nikolom Jokićem (VIDEO)
Nikola Jokić nastavlja da oduševljava i igrače u NBA ligi.
Nestvarno dodavanje je imao Nikola Jokić na meču Denvera i Jute u predsezonskom duelu.
Gostujući u podkastu kod Drejmond Grina, Avdija je otkrio da je toliko fasciniran Jokićevim dodavanjem da će morati da ga pita kako to radi, da ga zamoli da mu otkrije tajnu.
Moram da ga pitam da li zaista vežba takve stvari. Nema šanse da mu je tako prirodno da to uradi. Stani u taj ugao na sledećem treningu, izvedi takvo dodavanje i reci mi da li ti je prirodno.
Objasnio je izraelski košarkaš srpskog porekla nakon toga i koliko mu je teško u direktnim duelima s Jokićem.
Svaki put kada preuzmem Jokića, pomislim: Šta, dođavola, da radim? Jak sam, ali ovaj čovek je snažan, pametan, zna da doda i ima one mekane floutere iz svakog ugla.
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