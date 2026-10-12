Smena trenera u Humskoj! Partizan se oglasio saopštenjem!

Crno-beli se odlučili na radikalan potez posle serije loših rezultata.

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Ženski fudbalski klub Partizan ostao je bez trenera! U Humskoj su zvanično prekinuli dosadašnju saradnju sa sada već bivšim šefom struke Zoranom Simeunovićem.

"ŽFK Partizan obaveštava javnost da Zoran Simeunović više nije šef stručnog štaba prvog tima. Nakon razgovora između trenera i rukovodstva kluba postignut je sporazum o prestanku saradnje.

Klub se zahvaljuje Zoranu Simeunoviću na profesionalnom odnosu, trudu i angažovanom radu i želi mu mnogo uspeha u nastavku trenerske karijere", piše u saopštenju ovog kolektiva iz Humske.

Simeunović je na klupi crno-belih dama proveo tek nekoliko meseci. Partizan je prethodnu takmičarsku godinu završio na poslednjoj poziciji Superlige Srbije, zbog čega je morao da novu sezonu započne u nižem rangu.

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