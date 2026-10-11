Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Partizan - Beč

Odlično su košarkaši Partizana počeli sezonu.

FOTO: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul / imago sportfotodienst / Profimedia

Odigrali su u ABA ligi i Evroligi ukupno pet utakmica, upisali samo jedan poraz. Savladao ih je u Madridu REal.

Nakon početne tri pobede u Evroligi crno-beli dobili su elan i dodatnu motivaciju, a u ABA ligi pred praznim tribinama savladali su Megu.

Ekipa Đoana Penjaroje sada očekuje novu utakmicu, protiv Beča.

Nema sumnje da je Partizan apsolutni favorit, ali to će morati da opravda na terenu.

Utakmica Partizan - Beč se igra u Beogradu, sa početkom od 20 časova.

Direktan prenos ovog meča možete pratiti putem Arena sport 1 Premium kanala.

Takođe, utakmicu možete pratiti i putem portala Novosti.

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