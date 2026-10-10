REGIONALNA LIGA: Vaterpolisti Radničkog razbili Vojvodinu

VATERPOLISTI Radničkog iz Kragujevca pobedili su ove subote kao domaćini Vojvodinu rezultatom 27:6 (6:1, 9:1, 7:2, 5:2) u šestom kolu Regionalne lige.

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Nijednog momenta trijumf šampion Srbije se nije dovodio u pitanje, što pokazuje i krajnji ishod.

Najefikasniji u ekipi Radničkog bili su Boris Vapenski i Josip Vrlić sa po četiri gola, dok su Jovan Gudurić i Valiko Dadvani dali po tri pogotka.

U redovima Vojvodine istakao se Bogdan Jarić sa tri gola, a Janko Dobrić je postigao dva gola.

Radnički je vodeći na tabeli Regionalne lige sa maksimalnih 18 bodova, dok je Vojvodina na pretposlednjem, 11. mestu sa tri.

U sledećoj rundi, Radnički će gostovati Novom Beogradu, Vojvodina će dočekati Primorac.

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