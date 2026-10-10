Ostali sportovi

REGIONALNA LIGA: Vaterpolisti Radničkog razbili Vojvodinu

Танјуг

10. 10. 2026. u 22:35

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VATERPOLISTI Radničkog iz Kragujevca pobedili su ove subote kao domaćini Vojvodinu rezultatom 27:6 (6:1, 9:1, 7:2, 5:2) u šestom kolu Regionalne lige.

РЕГИОНАЛНА ЛИГА: Ватерполисти Радничког разбили Војводину

Photo: Chad McDermott / Alamy / Profimedia

Nijednog momenta trijumf šampion Srbije se nije dovodio u pitanje, što pokazuje i krajnji ishod.

Najefikasniji u ekipi Radničkog bili su Boris Vapenski i Josip Vrlić sa po četiri gola, dok su Jovan Gudurić i Valiko Dadvani dali po tri pogotka.

U redovima Vojvodine istakao se Bogdan Jarić sa tri gola, a Janko Dobrić je postigao dva gola.

Radnički je vodeći na tabeli Regionalne lige sa maksimalnih 18 bodova, dok je Vojvodina na pretposlednjem, 11. mestu sa tri.

U sledećoj rundi, Radnički će gostovati Novom Beogradu, Vojvodina će dočekati Primorac.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MISLILA SAM DA ĆU UMRETI: Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni

"MISLILA SAM DA ĆU UMRETI": Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - "Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni"