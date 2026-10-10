REGIONALNA LIGA: Vaterpolisti Radničkog razbili Vojvodinu
VATERPOLISTI Radničkog iz Kragujevca pobedili su ove subote kao domaćini Vojvodinu rezultatom 27:6 (6:1, 9:1, 7:2, 5:2) u šestom kolu Regionalne lige.
Nijednog momenta trijumf šampion Srbije se nije dovodio u pitanje, što pokazuje i krajnji ishod.
Najefikasniji u ekipi Radničkog bili su Boris Vapenski i Josip Vrlić sa po četiri gola, dok su Jovan Gudurić i Valiko Dadvani dali po tri pogotka.
U redovima Vojvodine istakao se Bogdan Jarić sa tri gola, a Janko Dobrić je postigao dva gola.
Radnički je vodeći na tabeli Regionalne lige sa maksimalnih 18 bodova, dok je Vojvodina na pretposlednjem, 11. mestu sa tri.
U sledećoj rundi, Radnički će gostovati Novom Beogradu, Vojvodina će dočekati Primorac.
BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju
Preporučujemo
Zvezda spremna za Lugano: Crveno-beli u drugom poluvremenu slomili Radnički (FOTO/VIDEO)
10. 10. 2026. u 20:51
Kakav uspeh: Ispisana istorija u Pekingu
10. 10. 2026. u 17:10
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ŠTA OVO BI? Embid se izblamirao kao nikada do sada! (VIDEO)
DEBI Lebrona Džejmsa za Filadefliju nije jedina stvar koja je privukla pažnju sa sinoćnjeg meča Netsa i Seventisiksersa (114:110).
09. 10. 2026. u 16:36
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)