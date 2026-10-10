Košarka

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Crvena zvezda - Budućnost Podgorica u ABA ligi

Александар Илић
Aleksandar Ilić

10. 10. 2026. u 07:40

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Nakon neočekivanog i neugodnog poraza od FMP košarkaše Zvezde čeka novi, težak izazov.

Ево где можете да гледате уживо ТВ пренос меча Црвена звезда - Будућност Подгорица у АБА лиги

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Izabranici Ibona Navara dočekaće u 3. kolu ABA lige ekipu Budućnosti iz Podgorice. 

Pravi košarkaški klasik dva tima čiji mečevi uvek obiluju neizvesnošću sastaće se u "Pioniru". 

Zvezda je u 2. kolu regionalnog prvenstva prekinula niz od 44 pobede protiv FMP-a, a Budućnost je savladala Krku. 

Susret 3. kola ABA lige igra se od 21.00 čas, a prenos je na TV Arena Sport Premium 1.

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