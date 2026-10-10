Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Crvena zvezda - Budućnost Podgorica u ABA ligi
Nakon neočekivanog i neugodnog poraza od FMP košarkaše Zvezde čeka novi, težak izazov.
Izabranici Ibona Navara dočekaće u 3. kolu ABA lige ekipu Budućnosti iz Podgorice.
Pravi košarkaški klasik dva tima čiji mečevi uvek obiluju neizvesnošću sastaće se u "Pioniru".
Zvezda je u 2. kolu regionalnog prvenstva prekinula niz od 44 pobede protiv FMP-a, a Budućnost je savladala Krku.
Susret 3. kola ABA lige igra se od 21.00 čas, a prenos je na TV Arena Sport Premium 1.
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