Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Crvena zvezda - Budućnost Podgorica u ABA ligi

VANIĆI, Grmušani, Trgovi, Rujevac..., nizala su se prelepa, svimovozemaljskim blagom darovana, ali gotovo pusta banijska sela na putu odDvora na Uni prema Glini. Mi smo tražili Komoru, gde se, kako su namranije s ponosom i tugom pričali Banijci, još, uprkos svemu, mogu videtistare banijske drvene kuće, deo najlepšeg i najvrednijeg blaga srpskognarodnog graditeljstva. Ne samo zbog neverovatne veštine graditelja, negoi zbog drvorezbarenih ukrasa na njima, bojenja istaknutih delova, zbogpriče o selu "rođenom" iz srca hrasta...