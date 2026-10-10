VUČIĆ UPOZORIO NA NERVOZU PRED IZBORE: Ne bojte ih se, ne trebaju nam sukobi, samo mirno i bez straha - Izađite na izbore
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste i prvi na listi "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" govorio je na skupu liste u Leskovcu.
- Moglo je bolje i zato ćemo da radimo još više. Da uvedemo red među lokalne kabadahije, da rade 5 puta više, da se bore za narod i pokažu brigu za građane. Pošto im je jasno da će da izgube videćete uskoro, nervoza i nervoza i sve što im ostaje je nasilje. Nemojte da ih se plašite, samo mirno bez straha. Nama sukobi nisu potrebni, ali bez straha. Moja poruka za sve starije je da vi svojim glasom šitite i one mlađe u svojoj porodici iako oni to ne razumeju sada. Vi štitite njih i branite njihovu budućnost. I zato vas molim da izađete u najvećem broju na predstojeće izbore - istakao je Vučić.
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