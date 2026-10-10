Politika

"ACO, SRBINE" I "POBEDA, POBEDA": Veliki broj građana dočekao Vučića u Leskovcu, osvanuo i transparent "Gospodar Vučić" (FOTO)

T.J.

10. 10. 2026. u 12:44

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PRVOG na listi i nosioca liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandra Vučića dočekao je veliki broj građana u Leskovcu, tokom predizborne posete Jablaničkom okrugu, a okupljeni su mu uputili poruke podrške uz skandiranje "Aco, Srbine" i "Pobeda, pobeda".

АЦО, СРБИНЕ И ПОБЕДА, ПОБЕДА: Велики број грађана дочекао Вучића у Лесковцу, освануо и транспарент Господар Вучић (ФОТО)

Foto: Printskrin Informer TV

Vučić se obratio okupljenima i zahvalio im na dočeku.

– Dobar dan, Leskovac, Jablanički okrug. Hvala vam, hvala! – poručio je Vučić.

On je istakao da je posebno srećan što je ponovo u ovom gradu.

– Presrećan sam što sam danas ovde u Leskovcu. Uvek sam srećan kad sam u Leskovcu – rekao je Vučić, nakon čega je usledio gromoglasan aplauz okupljenih građana.

Foto: Printskrin Informer TV

Pažnju je privukao i transparent sa natpisom "Gospodar Vučić", koji se mogao videti među okupljenima tokom skupa.

Poseta Jablaničkom okrugu protekla je u znaku susreta sa građanima i poruka podrške predsedniku, dok su okupljeni skandiranjem i aplauzima pozdravili njegov dolazak u Leskovac, nakon čega je Vučić govorio o ulaganjima u Leskovac i o drugim temama.

Foto: Printskrin Informer TV

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