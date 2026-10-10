UŽAS U CENTRU GRADA: Pronađeno telo žene
JUČE oko 7.10 časova, u zagrebačkom parku Maksimir pronađeno je telo žene čiji identitet prethodno nije bio utvrđen.
Uviđajem je utvrđeno da je reč o šezdesettrogodišnjoj ženi.
Na telu nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali na to da je smrt nastupila kao posledica krivičnog dela.
Telo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.
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